De Nationale Kringloopbon, opgericht door Koen Dierink en Stijn Smits, viert deze week haar éénjarig bestaan. Na een vliegende start, waarbij via verkochte cadeaubonnen ruim €100.000 in de circulaire economie is gepompt, luidt het ondernemende duo een nieuwe fase in. Aanstaande vrijdag, op Black Friday, lanceren zij samen met THIS IS FREE FASHION de RE-FASHION Giftcard, een specifieke cadeaubon voor tweedehands kleding en kledingreparatie.

Vliegende start en slimme groei Nationale Kringloopbon

In het eerste jaar na de lancering is de Nationale Kringloopbon uitgegroeid tot een serieuze speler in het cadeaubonnenlandschap. De verkochte waarde van meer dan €100.000 toont de groeiende vraag naar duurzame en maatschappelijk verantwoorde cadeau-opties.

Dit succes is mede te danken aan een slimme groeistrategie, gericht op brede beschikbaarheid en een completer aanbod. Zo werden in het eerste jaar de fysieke giftcards gelanceerd en komen binnenkort de speciale cadeauverpakkingen beschikbaar om het aanbod extra feestelijk te maken. De Nationale Kringloopbon werkt inmiddels samen met tientallen kerstpakketleveranciers en grote platforms als Cadeaubon.nl voor landelijke verspreiding.

Ook worden succesvolle giveaway-acties opgezet met organisaties als The Lekker Company en Droppie, terwijl de online zichtbaarheid explosief is gegroeid: Lotte, de social media manager, bereikt maandelijks meer dan 1.000.000 impressies via Instagram, Facebook en TikTok.

Lancering RE-FASHION Giftcard: Het duurzame tegengeluid op Black Friday

Voortbordurend op het succes van de Nationale Kringloopbon, lanceren Koen Dierink en Stijn Smits, samen met Dieuwertje Vorstenbosch en Lot van Os van THIS IS FREE FASHION, nu de RE-FASHION Giftcard. Het gezamenlijke team, dat opereert onder de naam RE-FASHION Giftcard, signaleerde een behoefte aan een specifieke bon voor de vintage- en tweedehands kledingsector. Hoewel er overlap is met de kringloop, heeft de kledingmarkt zijn eigen dynamiek en aanbod van gespecialiseerde winkels en webshops.

De nieuwe RE-FASHION Giftcard, die zich specifiek richt op de aanschaf van tweedehands kleding en het betalen van kledingreparaties, heeft momenteel al tientallen fysieke winkels en webshops aangesloten. Dit aantal groeit snel nu het team actief retailers benadert. De lancering op Black Friday is een bewuste keuze om een krachtig, duurzaam tegengeluid te laten horen tegen de overconsumptie die deze dag kenmerkt.

“Ons eerste jaar bevestigt de enorme behoefte aan een cadeaubon voor tweedehands. Door onze krachten te bundelen met Free Fashion en de RE-FASHION Giftcard juist op Black Friday te lanceren, sturen we een sterk signaal: we bieden een positief alternatief voor de massa-overconsumptie. Dit is nog maar het begin.” – Koen Dierink, medeoprichter Nationale Kringloopbon en RE-FASHION Giftcard

Tegenhanger van Fast Fashion

De RE-FASHION Giftcard positioneert zich als dé duurzame tegenhanger van reguliere fashioncadeaubonnen die vaak de snelle cyclus van fast fashion en overconsumptie stimuleren. De missie van het team is helder: het stimuleren van een langere levensduur van kleding. De oprichters benadrukken het enorme overschot aan kleding wereldwijd. Zo zegt Vorstenbosch: “Er is al genoeg kleding op aarde voor meer dan zes generaties.” Met de RE-FASHION Giftcard wordt geld direct in de circulaire keten geïnvesteerd, ten gunste van hergebruik en reparatie.

Beschikbaarheid

De RE-FASHION Giftcard is vanaf Black Friday (a.s. vrijdag) verkrijgbaar in de FREE FASHION Store in Breda en online via www.refashiongiftcard.com.

De Nationale Kringloopbon is te verkrijgen via www.denationalekringloopbon.nl