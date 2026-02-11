PR-campagnebureau Mumster viert tien jaar impact in de duurzame mode- en textielindustrie met de lancering van Fashion Pioneers: een nieuwe podcast die pioniers belicht die het wereldwijde mode- en textielsysteem opnieuw vormgeven. De podcast wordt gehost door Mumster-oprichter Chanel Trapman en verkent de volledige modeketen aan de hand van verdiepende gesprekken met oprichters, ontwerpers, inkopers, innovators, sustainability managers en andere beslissers die de status quo uitdagen en systeemverandering versnellen. De podcast gaat van start met een eerste aflevering met Ellen Mensink, oprichter en CEO van de circulaire textielfabriek Brightfiber.

Brightfiber: circulaire mode opnieuw gedefinieerd

Brightfiber transformeert post-consumer kleding tot eindproducten voor mode-, workwear- en interieurmerken. Met een uniek, volledig geïntegreerd systeem beheert het bedrijf sorteren, reinigen en vezelverwerking onder één dak — een primeur op deze schaal binnen de industrie.

Door voornamelijk lokaal ingezamelde post-consumer textielstromen te gebruiken en kleding op kleur te sorteren, minimaliseert Brightfiber de noodzaak voor opnieuw verven. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van water- en chemicaliëngebruik. Deze aanpak maakt een regionaal, gesloten kringloopsysteem mogelijk met volledige transparantie en controle binnen de gehele waardeketen.

Als private-label partner levert Brightfiber eindproducten waarmee merken circulaire materialen eenvoudig kunnen integreren in hun collecties.

Misvattingen over circulaire mode doorbroken

“Een van de grootste misvattingen over circulaire mode is dat recycling automatisch gelijkstaat aan duurzaamheid. Echte circulariteit betekent dat oude kleding wordt omgezet in nieuwe, hoogwaardige producten. Een andere belangrijke uitdaging is niet het aanbod, maar de vraag — echte verandering ontstaat pas wanneer merken bereid zijn te investeren in circulaire materialen,” aldus Ellen Mensink.

Circulaire mode als nieuwe norm

“Mumster heeft als missie om samen met klanten zoals Brightfiber de transitie naar een duurzamere mode- en textielindustrie te versnellen. “Ik kijk er enorm naar uit om door het ecosysteem van pioniers te navigeren en nodig alle pioniers uit hun inspirerende en belangrijke verhaal te delen in de podcast,” zegt Chanel Trapman.

Om de adoptie van circulaire mode te versnellen, benoemt Ellen drie prioriteiten:

Sterkere wetgeving die het gebruik van post-consumer gerecyclede textiel verplicht stelt Betere meting en transparantie van duurzaamheidsclaims Duidelijke labeling om consumenten te helpen weloverwogen keuzes te maken

Mumster en Brightfiber zijn het erover eens dat CEO’s en andere beslissers nú moeten handelen. De transitie naar circulaire mode versnelt, en organisaties die aarzelen lopen het risico achter te blijven.