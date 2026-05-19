De B ​​Corp-beweging is ontstaan ​​vanuit een gemeenschap: opgericht door 81 baanbrekende bedrijven die ervoor kozen om op een andere manier te worden gemeten, en gevolgd door duizenden anderen. Ter gelegenheid van haar 20-jarig jubileum blikt deze wereldwijde gemeenschap terug op twee decennia van impact.

Vandaag de dag omvat de beweging meer dan 10.700 gecertificeerde B Corporations in 104 landen en 162 sectoren, die samen meer dan een miljoen mensen in dienst hebben. Toen de beweging in 2006 begon, werd het idee dat bedrijven er konden zijn om stakeholders, en niet alleen aandeelhouders, ten goede te komen, als radicaal beschouwd. Twee decennia later is die stelling op grote schaal bewezen en weerspiegeld in de regelgeving: wetgeving voor ‘benefit corporations’, een wettelijk kader voor bedrijven waarvan het doel verder reikt dan aandeelhouderswaarde, is in 51 rechtsgebieden wereldwijd aangenomen.

Onderzoek uit het nieuwe Impact Report van B Lab ter gelegenheid van het jubileum heeft gekwantificeerd wat twintig jaar praktijk heeft aangetoond: als alle bedrijven milieu- en klimaatpraktijken zouden toepassen in hetzelfde tempo als B Corps nu doen, zou de wereldwijde temperatuurstijging tegen 2100 met 0,5 °C kunnen worden teruggebracht, een aanzienlijke bijdrage aan het Akkoord van Parijs. Uit een afzonderlijk onderzoek bleek dat meer dan 95% van de B Corps tijdens COVID-19 operationeel bleef, vergeleken met 88% van vergelijkbare bedrijven. Deze gegevens bevestigen dat stakeholdergovernance niet alleen een ethische, maar ook een strategische keuze is.

Al twintig jaar laat de B Corp-gemeenschap zien dat bedrijven de meest urgente maatschappelijke uitdagingen kunnen aanpakken en tegelijkertijd duurzame groei en levensvatbaarheid op lange termijn kunnen realiseren. B Corps creëren eerlijkere werkplekken en dragen bij aan de regeneratie van het milieu. Door doelgerichtheid te verankeren in hun kernactiviteiten, hebben B Corps veerkracht opgebouwd in tijden van economische tegenwind en beter gepresteerd dan hun concurrenten op het gebied van omzet en personeelsgroei. Ze zijn verder gegaan dan winstgedreven retoriek en hebben een bredere, betekenisvollere definitie van zakelijk succes omarmd.

De kracht van de gemeenschap ligt in haar diversiteit, die nu sectoren, groottes en geografische gebieden omvat. Een reeks innovaties in bedrijfsmodellen – waaronder het betrekken van de natuur bij raden van bestuur en het heroverwegen van eigendomsstructuren – scheppen nieuwe precedenten en positioneren B Corps als leiders in het herdefiniëren van wat verantwoord en toekomstbestendig ondernemen inhoudt.

De groei van de beweging kan worden teruggevoerd op vier fasen:

Van idee naar infrastructuur (2006-2011): De B Impact Assessment codificeerde de principes van de Verklaring, vroege gebruikers brachten ze in de praktijk en Maryland verankerde ze in de wetgeving via de benefit corporation-wetgeving in 2010.

Van één land naar wereldwijd (2011-2016): Van een bescheiden begin in de VS verspreidde de beweging zich naar Latijns-Amerika, Australië & Aotearoa Nieuw-Zeeland en Europa, en bereikte 37 landen. Natura uit Brazilië werd de eerste beursgenoteerde B Corp, waarmee werd bewezen dat het model toepasbaar was in verschillende culturen, rechtssystemen en economieën.

Van theorie naar praktijk (2016-2021): Eind jaren 2010 waren B Corps actief in 70 landen en regio’s; nieuwkomers waren onder andere Taiwan en Korea. Na COVID-19 steeg het aantal aanvragen met 38%, waarbij leiders op zoek waren naar stabiliteit en een gemeenschap in onzekere tijden.

Van niche naar noodzaak (2021-2026): Naarmate de milieu- en maatschappelijke crises zich verdiepten, werd de urgentie van het B Corp-model onmiskenbaar. De beweging had inmiddels het vertrouwen gewonnen dat ze zich ten doel had gesteld bij consumenten, collega’s en bedrijfsleiders, en begon dat vertrouwen om te zetten in collectieve actie.

Voorbeelden van die collectieve actie zijn al zichtbaar. De B Corp Beauty Coalition, een alliantie van meer dan 90 gecertificeerde beautymerken, deelt tools en kennis en lobbyt voor beleidsverandering in een van ’s werelds meest nauwlettend gevolgde sectoren. In 2025 presenteerde de beweging haar eerste gezamenlijke manifest op COP30 in Brazilië, medeondertekend door B Corps wereldwijd, waarin overheden en bedrijven werden opgeroepen om klimaatverandering aan te pakken, samen met de daarmee samenhangende uitdagingen van natuurverlies, sociale ongelijkheid en kortzichtigheid in het bestuur.

B Corps bereiden zich voor om hun inzet voor certificering te verdiepen door middel van nieuwe, strengere normen. Bedrijven moeten aan minimale drempelwaarden voldoen voor zeven impactthema’s, van klimaatactie tot mensenrechten, die worden geverifieerd door onafhankelijke externe auditors.

Het volgende hoofdstuk voor B Lab is om twintig jaar aan momentum te benutten om een ​​bredere impact te creëren, geleid door vijf strategische prioriteiten: de lat hoger leggen door middel van toonaangevende normen en betrouwbare certificering; een ambitieuze, inclusieve wereldwijde gemeenschap behouden en laten groeien; collectieve actie verdiepen in verschillende regio’s en sectoren; belangenbehartiging coördineren om stakeholdergovernance in de wetgeving te verankeren; en nieuwe succesverhalen creëren die de verwachtingen van reguliere bedrijfsleiders, beleidsmakers en investeerders herdefiniëren.

De vraag is niet langer of dit model werkt. Nu de beweging haar derde decennium ingaat, verschuift de focus van het aantonen dat bedrijven anders kunnen opereren naar het opschalen van dat model en het benutten van de collectieve kracht om bredere culturele en economische veranderingen teweeg te brengen.