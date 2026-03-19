In het kader van de landelijke Week van de Circulaire Economie lanceert Decathlon op landelijk niveau de verdere uitbreiding van haar Buyback-service: consumenten kunnen hun gebruikte fiets voortaan niet alleen inruilen voor een giftcard, maar de waarde ook direct op hun bankrekening laten storten.

Om klanten te stimuleren om de levensduur van fietsen te verlengen, organiseert Decathlon op 27, 28 en 29 maart een grootschalige Fietsbeurs in Breda. Tijdens dit driedaagse evenement kunnen bezoekers in de winkel in Breda terecht voor een breed scala aan circulaire diensten, van professionele reparaties tot de aanschaf van ‘Second life’ modellen.

Directe uitbetaling via bankoverschrijving

De grootste vernieuwing binnen het circulaire ecosysteem van Decathlon is de versoepeling van de Buyback-uitbetaling. Waar klanten voorheen een giftcard ontvingen voor hun ingeleverde sportproducten, biedt Decathlon nu ook de keuze voor een directe geldoverschrijving. Eerder breidde Decathlon haar Buyback-dienst al uit door ook externe merken van fietsen terug te nemen in plaats van alleen Decathlon fietsen. Deze uitgebreide voorwaarden zijn geïnitieerd om de dienst toegankelijker te maken.

“We willen de drempel voor circulair consumeren zo laag mogelijk maken,” aldus Mathilde Dumas, Second life en Buyback Leader van Decathlon Nederland. “Door de waarde van een ingeleverde fiets direct op de bankrekening van de klant te storten, bieden we een volwaardig en duurzaam alternatief voor de particuliere tweedehandsmarkt. Het is sneller, veiliger en gegarandeerd door onze eigen experts.”

Programma Fietsbeurs 27 t/m 29 maart

Tijdens de beursdagen in Breda kunnen sportliefhebbers profiteren van:

Groot aanbod Second Life: Een uitgebreide collectie tweedehands (vouw)fietsen, stadsfietsen en refurbished e-bikes met kortingen tot 40% ten opzichte van de nieuwprijs.

Directe inruilen via Buyback: Klanten kunnen hun huidige fiets laten taxeren door experts en direct verkopen voor geld of een giftcard.

Fietsreparaties en -onderhoud: Na online afspraak kunnen fietsen ingeleverd worden voor diagnosechecks, reparaties, onderhoudsbeurten en systeemupdates voor e-bikes door gecertificeerde monteurs.

Over Decathlon’s circulaire aanbod

Decathlon streeft ernaar om duurzamer consumeren, net als sport, toegankelijk te maken voor velen. Door in te zetten op circulaire modellen zoals het repareren, verhuren en terugkopen van sportproducten, maar ook het aanbieden van tweedehands en meer repareerbare artikelen, werkt de sportretailer aan een gesloten kringloop. De Fietsbeurs in Breda is een lokaal initiatief dat de ambitie onderstreept om producten een tweede, derde of zelfs vierde leven te geven. De diensten en het tweedehands aanbod zijn overigens ook te vinden voor andere categorieën en in andere Decathlon winkels.