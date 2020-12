Duurzame voedselpionier Jimmy Joy komt met eerste hartige complete vegan warme maaltijd

In de rij staan voor de supermarkt, een pizza laten bezorgen of – als je dan tóch de deur uitgaat – een klef broodje onderweg halen. Iedereen kent momenten waarbij een ongezonde snack uitkomst biedt om de honger te stillen. Jimmy Joy, maker van duurzame en voedzame gemaksvoeding, vindt dat dit anders kan. Het Amsterdamse bedrijf heeft als doel om de gezondst mogelijke maaltijd te maken die binnen enkele seconden kan worden geserveerd én die ook nog een minimale impact op het milieu heeft. Al hun innovatieve producten zijn vegan, bevatten alle voedingswaarden die je lichaam nodig heeft, zijn vrij van verborgen of onnatuurlijke suikers en worden ontwikkeld op basis van de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA). Vandaag gaan de duurzame voedselpioniers nog een stapje verder in hun doelstelling en lanceren zij de nieuwste innovatie: de Plenny Pot. Dit is de eerste hartige complete vegan warme maaltijd. De maaltijden van Jimmy Joy worden online verkocht en wereldwijd verzonden, ze variëren in prijs van €1,19 tot €3,50 per maaltijd.

Groene maaltijdvervangers

Gepersonaliseerd eten dat past bij een unieke levensstijl zoals een sport- of vegan dieet, transparantie in de voedselketen en voeding dat bijdraagt aan de gezondheid. Dit zijn de drie foodtrends voor 2021 waar Jimmy Joy op inspeelt. Met als doel om de gezondste, snelst te bereiden maaltijd te bieden die weinig impact op het milieu heeft, ontwikkelt Jimmy Joy veganistische voeding die precies alle voedingsstoffen bevatten die ons lichaam nodig heeft. Dat doet het bedrijf op wetenschappelijke basis. Joey van Koningsbruggen, oprichter en CEO Jimmy Joy: “door een, volgens de wetenschap, zo compleet mogelijke snelle maaltijd aan te bieden, proberen we consumenten aan te moedigen om – ook in drukke tijden of onderweg – goed voor zichzelf te zorgen en de juiste voedingsstoffen tot zich te nemen.

Wij sporen mensen daarin niet aan om volledig over te stappen op onze producten, want het is onmogelijk om het sociale en smaakvolle aspect van ‘traditioneel’ voedsel te vervangen.” In lijn met deze doelstelling lanceert Jimmy Joy vandaag hun nieuwste innovatie; de Plenny Pot. Het allereerste warme en hartige product in het assortiment van hun bestaande gezonde shakes en bars. Zoals elke maaltijd van Jimmy Joy is ook deze nieuwste innovatie 100% plantbased, gemaakt van echt voedsel en binnen 5 minuten gereed. In tegenstelling tot de shakes, heeft de Plenny Pot door de samenstelling van onder andere linzen en rijst, groenten en specerijen een vaste structuur, wat een verzadigd gevoel (nog meer) in de hand werkt

Shaking up the food system

De maker van gezonde gemaksvoeding wil niet alleen een gezonde en snelle maaltijd bieden, maar ook de mogelijkheid om een positieve impact te maken met je voedingskeuzes. En dat blijkt – meer dan ooit – hard nodig. Voedseloverschotten, gewassen die niet geoogst kunnen worden en internationale voedselketens die te lang zijn; er is veel mis in ons voedselsysteem en de pandemie legt deze problemen alleen maar verder bloot. Vanuit de missie ‘shaking up the food system’, ontwikkelt het bedrijf plantaardige producten die zo zijn gemaakt dat ze je helpen om je voedselverspilling te verminderen. Dit doen ze door alleen datgene te gebruiken wat je lichaam nodig heeft en een lange houdbaarheid te garanderen. Om ook toekomstbestendig te produceren compenseert Jimmy Joy een deel van de CO2-uitstoot met Trees for All, zodat er niet alleen sprake is van een duurzaam product maar ook een duurzame verzending én wordt er gewerkt aan 100% recyclebare verpakkingen. Daarnaast zoekt het bedrijf naar een manier om hun producten te kunnen produceren met zo min mogelijk landbouwgrond en gemaakt van biomassa afval, als oplossing voor onder andere bodemuitputting.