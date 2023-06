SUGO Pizza, bekend om haar luchtige, vierkante pizza al taglio, zet deze maand een nieuwe koers uit. Waar voorheen vegan gerechten gemarkeerd werden op de kaart, wordt er nu juist achter gerechten met dierlijke producten een markering geplaatst.

“Met een gedurfde nieuwe menukaart breken we het tijdperk van de toekomst met een knal open”, vertelt directeur Hugo Kruijssen over de nieuwe koers van het bedrijf. Waar normaliter dierlijke producten de boventoon voeren in de horeca, gooit SUGO het roer om. Hiermee speelt het concern in op de snelgroeiende vraag naar gezonde en plantaardige voeding. Op het menu vindt de bewuste consument bijvoorbeeld de volledig plantaardige pizza met lamskebab, rode ui en een dressing van knoflook en pimentón. “Als we dingen blijven doen zoals we ze altijd doen, komt er nooit verandering. We willen daarin een voorloper zijn, en onze gasten kennis laten maken met de hoogwaardige en smaakvolle alternatieven voor dierlijke producten die er nu op de markt zijn. We willen zo op een laagdrempelige manier een groot publiek kennis laten maken met plantaardige én smaakvolle producten.” Daarnaast zal ook de cappuccino standaard met plantaardige melk geserveerd worden. Koemelk wordt echter niet volledig in de ban gedaan. Diegene die liever geen plantaardige melk heeft, betaalt wel een kleine toeslag.

Nieuwe invulling menukaart

De menukaart zal, naast de veelal plantaardige gerechten, ook een nieuwe weg inslaan met het aangeven van de ingrediënten. Gerechten met bijvoorbeeld ei, melk of vlees, worden aangegeven met een logo van het betreffende product. “Bij SUGO Pizza staan we bekend om de verrassende ingrediënten en spannende smaken. Maar daarnaast hechten we ook grote waarde aan duurzame producten. Grotendeels plantaardig en gevarieerd eten is wat ons betreft de toekomst. Dat betekent niet dat dierlijke producten volledig verdwijnen. Maar plantaardig wordt wat ons betreft wel de basis,” aldus Kruijssen. Daarnaast wordt de Romeinse pizza gekenmerkt door het speciale hoog-eiwitmeel, waardoor deze licht verteerbaar is. De bodem bevat geen vet en aanzienlijk minder koolhydraten dan een doorsnee pizza.

Samenwerking Redefine Meat

SUGO Pizza gaat daarnaast een samenwerking aan met Redefine Meat, een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van zogenaamd ‘nieuw vlees’, dat dezelfde smaak, textuur en sappigheid heeft als dierlijk vlees maar 100% plantaardig is. De samenwerking zal zich richten op het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve producten voor het menu van SUGO Pizza. “Dankzij deze samenwerking kan SUGO Pizza haar gasten blijven verrassen met nieuwe en smaakvolle opties. De producten van Redefine Meat zijn wat ons betreft de beste op de markt op dit moment, dus we zijn erg blij dat we de handen ineenslaan om zo een groot publiek kennis te laten maken met plantaardig eten”, vertelt Kruijssen over de samenwerking.