Duurzame inpakmethode scheelt branche 10.000 ton CO2-uitstoot

Met de explosie van e-commerce en thuisbezorgen zwelt ook de stroom aan onnodig grote verpakkingen met veel lucht erin aan. Een Groningse ondernemer heeft een slimme en duurzame oplossing bedacht om het vervoeren van lucht en daarmee CO2-uitstoot drastisch te verminderen: een geavanceerde machine maakt doosjes op maat.

De slimme inpakmethode van ondernemer Wouter Haan, oprichter van online drukkerij Reclameland, leveren veel milieuvoordelen en financiële voordelen op en is een voorbeeld voor de bezorgbranche, stelt bedrijfseconoom en lector stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam Walther Ploos van Amstel. Door de hoeveelheid lucht in pakjes tot bijna nul te reduceren kan het aantal milieuvervuilende ritjes van webwinkels naar sorteercentra volgens de expert tot 50 procent worden teruggedrongen. Dat scheelt jaarlijks tot zo’n 10.000 ton aan CO2-uitstoot. Pakketbezorgers besparen bovendien per jaar meer dan tien miljoen euro door de inzet van minder en bovendien kleinere bussen.

Ploos van Amstel wijst op het grote belang van duurzaam inpakken. Nu e-commerce en online winkelen door corona een enorme boost heeft gekregen, is dat alleen maar toegenomen. Het verplaatsen van lucht door veel te grote verpakkingen is een bekend probleem in de webwinkelbranche. Uit eerder onderzoek in opdracht van Thuiswinkel.org, koepelorganisatie van webwinkels, bleek dat pakketjes in een kartonnen doos gemiddeld genomen voor zo’n 50 procent uit lucht bestaan. Vooral kleinere producten worden niet efficiënt ingepakt. In reactie daarop werd in 2019 een brancheverduurzamingsplan opgesteld met als belangrijkste doel om lucht in pakketten met 10 procent te reduceren in 2022.

Milieuvriendelijker

De snelst groeiende online drukker van Nederland, Reclameland, loopt daarin voorop. De missie van ondernemer Wouter Haan: stoppen met het verplaatsen van lucht. Zijn bedrijf in het Groningse Westerbroek schafte vorig jaar als eerste ter wereld voor ruim 1 miljoen euro een volautomatische inpakmachine van de Zwitserse leverancier Kern aan. De Zwitserse machine kan op maat gemaakte doosjes maken waardoor de hoeveelheid lucht tot vrijwel nul wordt gereduceerd. “De machine maakt met behulp van een 3D-scan ter plekke een op maat gemaakt doosje. Op die manier zit er nauwelijks lucht meer in de pakketjes en gebruiken we enkel de minimaal benodigde hoeveelheid karton”, aldus Haan.

Ander voordeel: “We hoeven geen opvulmateriaal meer te gebruiken. Voorheen hadden we per jaar 129.000 strekkende meter aan opvulplastic nodig, een gigantische afvalberg. Dat is nu verleden tijd.” Bovendien nemen de doosjes op maat ook nog eens aanmerkelijk minder ruimte in. Voorheen pasten 24 kratten met telkens 16 dozen in een vrachtwagen, dus 384 pakketten. Nu zijn dat 52 dozen per krat en in totaal 1248 dozen per vrachtwagen. “Tel uit je winst. Hiermee maken we een einde aan het verplaatsen van lucht.”

Minder ritjes

Daardoor hoeven per saldo minder wagens de weg op, bevestigt expert stadslogistiek Ploos van Amstel. De bezorgbranche kan in meerdere opzichten winst behalen als het net zo duurzaam inpakt als Reclameland. Hij rekent voor: “Het aantal ritjes van webwinkels naar sorteercentra kan tot 50 procent worden teruggedrongen. Elke nacht rijden er zo’n 700 tot 1000 vrachtwagens rond om de 600.000 tot 1 miljoen pakjes van webwinkels naar sorteercentra te transporteren. Die vrachtwagens rijden elk gemiddeld 150 kilometer. Gelet op de CO2-uitstoot van moderne diesels, 0,5 kilo per kilometer, kom je per saldo uit op 75.000 kilo per nacht. Dat komt neer op 19.500 ton op jaarbasis. Als je het aantal ritjes met 50 procent kunt verlagen, kom je dus uit op een besparing van bijna 10.000 ton CO2-uitstoot.”

Verder zijn voor de zogeheten last mile, het laatste stukje vervoer naar de klant, kleinere en bovendien minder bestelvoertuigen nodig. “Je gaat immers met minder volume de wijken in.” Behalve milieuvoordeel levert dat ook in financiële zin winst op. “Door de aanschaf van kleine bussen bespaar je 15.000 grote bussen. Dat levert pakketbezorgers per bus (klein naar groot) 700-1.000 euro per jaar op in lease en verzekering. Dat komt omgerekend neer op 11 tot 13 miljoen euro per jaar.” De webwinkels kunnen op hun beurt miljoenen euro’s uitsparen doordat ze gemiddeld genomen de helft minder materiaal gebruiken. Ploos van Amstel: “Kleinere bussen zijn bovendien veiliger in het verkeer.”

Thuiswinkel.org juicht het toe dat op steeds duurzamere wijze wordt ingepakt. De koepelorganisatie wijst erop dat steeds meer bedrijven daar werk van maken. Exacte cijfers kan de branchevereniging niet geven.