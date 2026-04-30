Mondelēz International zet een belangrijke stap in het verduurzamen van verpakkingen in Europa. Het bedrijf heeft zijn wereldwijde doelstelling gehaald om tegen 2025 minimaal 5% gerecycled materiaal te gebruiken (ten opzichte van 2020); én de overstap afgerond van plastic trays naar verpakkingen met circa 80% gerecycled plastic (rPET). Deze aanpassing levert in Europa een besparing op van ongeveer 1.000 ton nieuw plastic2 per jaar.

“We zijn trots op deze mijlpalen en blijven onze duurzaamheidsambities voor verpakkingen in Europa versnellen,” zegt Catherine Burgeat, Sustainability Senior Director Europa bij Mondelēz International. “Het vervangen van PET in onze plastic trays door rPET is een belangrijke stap vooruit om het gebruik van primair plastic terug te dringen en bij te dragen aan een meer circulaire verpakkingsketen.”

Deze resultaten weerspiegelen de inzet van Mondelēz International om het gebruik van recycleerbare materialen op te schalen en innovatieve circulariteitsoplossingen te testen in haar belangrijkste Europese markten – waaronder de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ze tonen de capaciteit van het bedrijf om verpakkingsverbeteringen op grote schaal door te voeren.

Versnelling via twee soorten recycling

Om verpakkingen verder te verduurzamen, zet Mondelēz International in op twee technologieën:

Mechanische recyclage: Dit proces omvat het inzamelen, reinigen en opnieuw verwerken van gebruikt plastic tot nieuwe verpakkingsmaterialen. Dankzij de technologie kon het bedrijf in 2025 ongeveer 1.000 ton rPET integreren in haar kunststof trays, onder meer voor bepaalde referenties van chocoladeverpakkingen (Milka, Marabou, Mirabelle en Suchard pralines) en koekjes (Milka Choco Wafer, Chips Ahoy and Oreo). Vandaag maakt de Milka Pralines-referentie al gebruik van trays die voor ongeveer 80% uit rPET bestaan en geen bijkomende kleurstoffen bevatten, wat de recycleerbaarheid verder verbetert. Het initiatief loop in meerdere Europese markten, waaronder de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Chemische recyclage: Bij dit proces wordt plastic afgebroken tot zijn basismoleculaire bouwstenen, zodat het opnieuw kan worden gebruikt in verpakkingen die in contact komen met voedingsmiddelen. Mondelēz International behoort in Europa tot de eerste industriële spelers die deze technologie in Europa toepassen. Zo introduceerde het merk Cadbury Dairy Milk in het Verenigd Koninkrijk in 2022 ongeveer 30% chemisch gerecycleerde inhoud, gevolgd door Kvikk Lunsj in de Scandinavische landen in 2024. Daarnaast werd in 2025 een ruimere toepassing van ongeveer 80% gerecycleerd plastic voor de verpakking van Cadbury-tabletten uitgerold.

Proefprojecten voor betere recycling

Naast materiaalreductie investeert het bedrijf in innovaties om recycling te verbeteren. Zo lopen er pilots in onder andere Duitsland, België, de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk. Met testprojecten in België rond PP-verpakkingsfolies en in Duitsland rond Philadelphia-kuipjes draagt Mondelēz International, via haar partnerschap met HolyGrail 2030, een sectorinitiatief geleid door AIM (European Brands Association), bij aan een verbeterde inzameling en recyclage van deze verpakkingen.

Voor het Belgisch proefproject zullen digitale watermerken worden aangebracht op PP-verpakkingsfolies van Mondelēz International. Deze worden vanaf midden 2026 in Belgische supermarkten geïntroduceerd, zodat ze via de blauwe PMD-zak – in samenwerking met Fost Plus – kunnen worden ingezameld en op grotere schaal nauwkeuriger kunnen worden gesorteerd.

“Innovatie in zowel mechanische als chemische recyclagetechnologieën is cruciaal om de beschikbaarheid van voedselveilige gerecycleerde kunststoffen te vergroten,” zegt Richard Akkermans, Packaging Sustainability Manager Europa. “Door nauw samen te werken met leveranciers en partners in de waardeketen zetten we duurzaamheid om in concrete actie.”

Op weg naar een circulair verpakkingssysteem

Met deze stappen draagt Mondelēz International bij aan de overgang naar een circulaire verpakkingsketen in Europa en speelt het in op strengere regelgeving en verwachtingen rondom recycling.

Door het gebruik van gerecycled materiaal op te schalen en innovaties versneld toe te passen, wil het bedrijf de afhankelijkheid van nieuw plastic verder terugdringen.