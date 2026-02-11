Katapull, een leidende speler in e-commerce oplossingen, kondigt de overname aan van het Amsterdamse softwarebedrijf Returnista. Returnista is een innovatieve speler op het gebied van retourenmanagement software voor e-commerce bedrijven.

Met deze acquisitie verbreedt Katapull haar portfolio van gespecialiseerde e-commerce software toepassingen. Het portfolio bestaat onder andere uit Commerce, ERP-, WMS-, transport-, marktplaats- en EDI-oplossingen voor retailers en e-commerce bedrijven. Door de toevoeging van Returnista biedt Katapull e-commerce bedrijven een breder, geïntegreerd platform dat ondersteuning biedt in elke groeifase.

“Het verwelkomen van Returnista binnen Katapull onderstreept onze ambitie om een one-stop-shop te zijn voor e-commerce en winkelbedrijven,” aldus Gino Keijzer, CEO van Katapull. “Met Returnista voegen wij een belangrijke schakel toe binnen de e-commerce keten, waarmee onze klanten hun bottom-line resultaten verder kunnen versterken. Door onze oplossingen te bundelen in één platform helpen wij klanten gecontroleerd en schaalbaar te groeien.”

“Deze stap draait uiteindelijk om onze klanten,” zegt Olivier Muller, CEO van Returnista. “Vanuit Returnista brengen we diepgaande kennis van retouren en post-purchase processen. Door samen te werken met andere gespecialiseerde Katapull oplossingen, krijgen e-commercebedrijven toegang tot alle expertise die nodig is om hun operatie beter te sturen, retouren beheersbaar te maken en een schaalbare organisatie op te bouwen.”

Investeerder Nedvest onderschrijft de strategische fit van de overname. “Als actieve investeerder in Katapull volgen wij Returnista al geruime tijd met interesse,” aldus Dirk Warmerdam van Nedvest. “De software van Returnista is zeer relevant voor veel Katapull-klanten en met deze overname verwelkomen we bovendien sterke ondernemers in Olivier en Quinten. Dit sluit goed aan bij onze strategie om samen met founders met onderscheidende softwareoplossingen de groei van commercebedrijven te versnellen.”

Alle oplossingen binnen het Katapull-portfolio kunnen worden gekoppeld. Hierdoor beschikken e-commerce bedrijven over één centraal platform voor hun volledige order-, fulfilment-, retour- en dataflow, waarmee slimme omnichannel en end-to-end shopping experiences worden gerealiseerd.

Met deze overname zet Katapull een volgende stap in het bouwen van een compleet, schaalbaar en toekomstbestendig e-commerce software ecosysteem.

Over Katapull

Katapull is een toonaangevende leverancier van geïntegreerde e-commerce softwareoplossingen voor retailers en e-commerce bedrijven. Met één krachtig platform en een breed portfolio aan specialistische oplossingen, waaronder Commerce, ERP, WMS, transport, marktplaats- en EDI-software, ondersteunt Katapull organisaties in elke groeifase van hun e-commerce activiteiten. Alle oplossingen binnen het Katapull-portfolio kunnen worden gekoppeld. Hierdoor beschikken e-commerce bedrijven over één centraal platform voor hun volledige order-, fulfilment-, retour- en dataflow, waarmee slimme omni-channel en end-to-end shopping experiences worden gerealiseerd.

Over Returnista

Returnista is een innovatieve softwareleverancier gespecialiseerd in retourenmanagement voor e-commerce bedrijven. Het platform stelt retailers en webshops in staat om het volledige retourproces te automatiseren, te optimaliseren en te verduurzamen, met als doel kosten te verlagen, operationele efficiëntie te verhogen en de klantervaring te verbeteren. Returnista ondersteunt e-commerce organisaties bij het omzetten van retouren van een kostenpost naar een strategisch voordeel.