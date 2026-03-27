De provincie Zuid-Holland heeft twee duurzaamheidssubsidies toegekend aan de ondernemers in de Wilhelminahaven. Het gaat om een bedrag van in totaal 380.000 euro. Wethouder Frans Hamerslag, die onder andere economie en duurzaamheid in zijn portefeuille heeft, bezocht dinsdag een aantal ondernemers om het goede nieuws met hen te delen.

Met het geld kunnen de ondernemers in de Wilhelminahaven investeren in een duurzame toekomst, zoals de aanleg van ruim 1200 zonnepanelen en het vervangen van lampen door LED-verlichting. Verder kan het bedrag worden ingezet voor de aanschaf van een warmtepomp, een grote batterij, bewegingsmelders en het verbeteren van de luchtbehandeling binnen verschillende bedrijfspanden.

De samenwerking tussen de ondernemers is een vereiste om subsidie te krijgen en tot stand gekomen dankzij gemeente Schiedam en de Ondernemersvereniging SchiedamHavens. Aan deze subsidieronde hebben de volgende bedrijven deelgenomen: Huisman, Unicoat, DHG, Klasmann Deilmann, Royal Cement en Van de Kooij Groep.

Nieuwe stap richting duurzame toekomst

Wethouder Frans Hamerslag is blij met de toekenning van de subsidie. "Dit is een belangrijke stap op weg naar een klimaatneutraal bedrijfsleven. We willen graag dat onze bedrijven toekomstbestendig zijn en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een bijdrage van de provincie van deze omvang helpt daar enorm bij en maakt de stappen die gezet moeten worden eenvoudiger", aldus de wethouder.

Bedrijven trekken samen op

Ook Pieter Sneep, oprichter van Ondernemersvereniging SchiedamHavens is verheugd met de toekenning van het geld. “We willen als vereniging duurzaamheid een extra impuls geven. Dat doen we in gezamenlijkheid, we trekken hier samen in op”, zegt hij. “Zonder collectiviteit kun je dit niet voor elkaar krijgen.”

Ondernemersvereniging SchiedamHavens diende bij de provincie Zuid-Holland in 2022 ook al twee subsidieaanvragen in en kreeg toen 400.000 euro subsidie. De provincie subsidieert 20 procent van de kosten als tenminste drie ondernemers op hetzelfde bedrijventerrein tegelijkertijd investeren in duurzaamheid. De ondernemers nemen de andere 80 procent voor hun rekening. De totale investering van ondernemers en de provincie samen in duurzaamheid is in 3 jaar tijd 3,8 miljoen euro.

Foto: Van links naar rechts zijn op de foto te zien: Wethouder Frans Hamerslag, Pieter Sneep (voorzitter Ondernemersvereniging SchiedamHavens), Peter Kalden (Huisman), Jeroen Timmerman (Unicoat), Ilse Creemers (Ondernemersvvereniging SchiedamHavens) en Wesley van der Ziel (DHG).