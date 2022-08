Leerlingen in het primair onderwijs krijgen verf geleverd in een creatieve en duurzame verzendverpakking. Verf- en kleiproducent Havo schakelde verpakkingsbedrijf DS Smith in om het ecologische karakter van Creall Eco color door te voeren in de verpakking. Samen ontwikkelden zij daarom een speels pakketje dat na levering omgetoverd kan worden in een handig flessenrekje. Hiermee wordt het voor leerkrachten makkelijker om de verfflessen na gebruik op te ruimen en helemaal leeg te maken doordat de flessen op de kop in de golfkartonnen tray weggezet kunnen worden. De doos wordt gesloten zonder tape, is gemaakt van volledig gerecycled karton en is na gebruik ook weer 100% recyclebaar.

Vanuit een Nederlandse fabriek in Ermelo produceert Havo b.v., bekend van het eigen merk Creall, verschillende soorten klei, verf en lijm voor de internationale hobby- en scholenmarkt. Dit doet het bedrijf op een zo duurzaam mogelijke manier. De plakkaatverf Creall Eco color draagt het Nordic Swan Ecolabel en zit in een fles gemaakt van biobased plastic. Het kleurreceptuur is met het oog op milieudruk sterk vereenvoudigd. Om ook de verpakking te verduurzamen werd het wereldwijd toonaangevende verpakkings- en recyclingbedrijf DS Smith ingeschakeld.

Petra van Harten, Senior Product Manager bij Havo: “Wij zijn altijd op zoek naar creatieve ideeën die via de groothandel ook echt bij de kinderen en leerkrachten terechtkomen, maar dit project is voor mij echt een pareltje. We hebben zelfs extra vraag van nieuwe buitenlandse klanten naar deze creatieve oplossing die niet alleen superhandig voor leerlingen en leraren is, maar ook stimuleert om de verf echt tot het laatste restje op te maken. Deze creativiteit, duurzaamheid en verbeeldingskracht passen naadloos bij onze visie en kernwaarden.”

Petra Siens, Design & Innovation Manager Benelux bij DS Smith is ook enthousiast over het resultaat van de samenwerking: “We hebben het proces in kaart gebracht middels onze Circular Design Metrics waarmee we meten hoe duurzaam een verpakking is. Tijdens een van onze PackRight verpakkingsworkshops brachten we gegevens uit de leveringsketen verder in kaart en konden we eerste prototypes beoordelen. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan de draagfunctie, scheurperforatie, materiaalsoort en duurzaamheid. Bij DS Smith maken we gebruik van onze eigen Europese design database, waarmee we de inzichten van meer dan 700 van onze experts combineren om zo tot het perfecte design te komen. We zijn ontzettend trots dat dit we samen met Havo ook voor deze Creall verfverpakking op een creatieve en duurzame manier hebben gerealiseerd.”

De nieuwe verpakking bevat geen plastic, is gemaakt van 100% recyclebaar materiaal en is na gebruik zelf ook volledig recyclebaar. Door de unieke constructie is het ook na transport te gebruiken als draagtray

Om het duurzame ontwerp van de bedrukking goed naar voren te laten komen, werd er gekozen om de ecologische uitstraling van het bruine buitenpapier te gebruiken en slechts te werken met twee kleuren duurzame inkt op waterbasis.

Al eerder zette DS Smith zich in om jongeren te betrekken bij duurzaamheid. Vanuit de Now & Next duurzaamheidsstrategie ontwikkelde het bedrijf onder andere een gratis lespakket om leerkrachten te helpen om kinderen kennis te laten maken met de circulaire economie, wat deel uit maakt DS Smith’s ambitie om vijf miljoen jonge mensen te betrekken bij de circulaire economie tegen 2030.