DS Smith, de toonaangevende leverancier van duurzame, op papiervezels gebaseerde verpakkingen, is bekroond met goud in de categorie duurzaamheid voor zijn volledig herbruikbare en recyclebare speelgoedverpakking voor PLAYMOBIL bij de Marken-Magnet verpakkingsprijzen, die jaarlijks worden uitgereikt door het toonaangevende Duitse retailtijdschrift Lebensmittel Praxis. De oplossing, die is geoptimaliseerd voor de online detailhandel, spaart natuurlijke hulpbronnen omdat het dient als robuuste verzenddoos en hoogwaardige productverpakking.

Het duurzame verpakkingsconcept van DS Smith, ontwikkeld voor de geobra Brandstätter Group, is de ideale 2-in-1 oplossing voor e-commerce. De PLAYMOBIL luchthavenset uit de City Action themawereld wordt geleverd in een verzenddoos van recyclebaar golfkarton. De verpakkingsoplossing toont de meegeleverde speelwereld gedrukt in één kleur aan de buitenkant en is tegelijkertijd ook de verzendverpakking, waardoor een extra buitenverpakking voor verzending overbodig is. Zoals gebruikelijk voor het speelgoedmerk is de binnenkant uitvoerig ontworpen en afgewerkt met een meerkleurendruk van hoge kwaliteit. Daniel Vogt, Account Manager bij DS Smith, voegt toe: “Als je de speelgoedset cadeau wilt geven, kun je de doos in een paar eenvoudige stappen omdraaien en de traditionele, kleurrijke PLAYMOBIL-verpakking gebruiken.” Ondanks invloeden van buitenaf tijdens het transport en aangebrachte verzendetiketten, ontvangt de klant een onaangepaste productverpakking om cadeau te geven, te verzamelen of op te bergen door de doos om te draaien.

Recyclebaar materiaal voor meer duurzaamheid in e-commerce

DS Smith overtuigde de jury van de Brand Magnet Award met een unieke combinatie van innovatie en duurzaamheid die niet inlevert op design of herkenbaarheid. Lebensmittel Praxis prees ook de verpakking, die geoptimaliseerd is voor toeleveringsketens omdat er geen onnodige lege ruimte wordt getransporteerd en er materialen worden gebruikt die optimaal voldoen aan de belangrijkste transporteisen. “Aangezien het thema duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt in e-commerce en er meer nadruk wordt gelegd op verantwoorde en grondstofbesparende verpakkingen, zijn we zeer verheugd dat onze verpakkingsoplossing is bekroond met de Gouden Medaille in de categorie Duurzaamheid”.

Foto: Uitreiking van het certificaat door Matthias Mahr, redacteur van Lebensmittel Praxis / LP economy (2e van rechts) aan DS Smith voor het winnen van de gouden medaille in de categorie duurzaamheid met de omkeerbare verzenddoos voor PLAYMOBIL.