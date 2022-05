Spadel en DS Smith introduceren een nieuwe 5-literverpakking, met een innovatief ontwerp dat praktisch in gebruik is en bovendien een duurzame oplossing biedt. De respectievelijk marktleiders, gespecialiseerd in natuurlijk mineraalwater en duurzame verpakkingsoplossingen, hebben hun krachten gebundeld om het Eco Pack te creëren. De achthoekige doos bestaat uit karton en een flexibele plastic binnenzak met een inhoud van 5 liter. Het efficiënte gebruik van materialen resulteert in 65% minder plastic en verlengt de houdbaarheid van het water. Het Eco Pack is daarmee een duurzame oplossing die afval vermijdt en gedurende een langere periode dezelfde verfrissende smaak van natuurlijk mineraalwater biedt.

Het achthoekige 5-liter Eco Pack is de meest recente innovatie die voortvloeit uit de lange samenwerking van Spadel en DS Smith. Als B-Corp gecertificeerd bedrijf zoekt Spadel voortdurend naar nieuwe manieren om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. DS Smith heeft Spadel in dit proces geholpen bij het op maat maken en realiseren van de ideale verpakkingsoplossing met behulp van hun PackRight-aanpak. Dit is een ontwikkelingsproces in vier stappen: DS Smith start met het verkrijgen van inzichten, en vervolgens met het ontwikkelen, testen en implementeren van de verpakking. DS Smith’s Supply Cycle Thinking heeft Spadel bij elke stap ondersteund om specifieke behoeften te identificeren en zo hun 5L SPA® Reine Eco Pack te optimaliseren.

Makkelijk in gebruik, makkelijk te recyclen

De SPA® Reine Eco Pack is 100% recyclebaar en handig voor dagelijks gebruik dankzij het innovatieve ontwerp. De verpakking is gemaakt van ongebleekt en ongecoat karton om de hoeveelheid gebruikte vezels te minimaliseren. Waar kleur aan het karton is toegevoegd, zijn alleen inkten op waterbasis toegepast. Bovendien vermindert het achthoekige ontwerp niet alleen de totale hoeveelheid gebruikt karton, maar maakt deze het ook gemakkelijk, veilig en efficiënt om de Eco Packs tot 6 niveaus hoog te stapelen zonder dat er extra pallets nodig zijn binnen de toeleveringsketen. Zowel het karton, de plastic zak aan de binnenkant en de tapmaterialen zijn zo ontworpen dat consumenten de verpakking na gebruik gemakkelijk kunnen scheiden en recyclen.

“We zijn er bij DS Smith allemaal erg trots op dat we Spadel hebben kunnen helpen bij het leveren van zo’n geweldig op maat gemaakte verpakkingsoplossing”, aldus Philip Bautil, Managing Director Benelux bij DS Smith. “Natuurlijk hebben we als trotse partners in de loop der jaren slimmere en duurzamere verpakkingsoplossingen ontwikkeld. De 5L SPA® Reine Eco Pack is echter extra speciaal omdat DS Smith en Spadel vanaf de start van het ontwerp tot het productieproces in de fabriek in Dijon hebben samengewerkt. Hier hebben we een verpakkingslijn geïnstalleerd die gebruik maakt van geavanceerde technologie om de Eco Packs te produceren, en die Spadel uiteindelijk helpt om hun verfrissende mineraalwater te leveren op een manier die nog gebruiksvriendelijker en eenvoudiger te recyclen is.”

“Innovatie maakt echt deel uit van het DNA van Spadel. In een snel veranderende wereld is het noodzakelijk om onze producten voortdurend aan te passen aan de consumententrends”, zegt Marc du Bois, CEO van de Spadel Group. “Met het Eco Pack van 5 liter kunnen we het zuiverste en gezondste water blijven aanbieden aan alle consumenten die ons merk SPA Reine een warm hart toedragen, terwijl we tegelijkertijd de inspanningen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen voortzetten. Spadel is zich ten diepste bewust van de impact van verpakkingen op het milieu en wil een leidende rol spelen in het verminderen van deze impact.”