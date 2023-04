DS Smith, de markleider op het gebied van duurzame, op vezels gebaseerde verpakkingen, heeft samen met de geobra Brandstätter Group, de fabrikant van PLAYMOBIL, een 2-in-1 verpakkingsoplossing ontwikkeld. De oplossing is optimaal voor online retail en spaart natuurlijke hulpbronnen door zowel als robuuste verzenddoos als hoogwaardige productverpakking te dienen.

Voor de PLAYMOBIL luchthavenset uit de City Action themawereld, die momenteel exclusief verkrijgbaar is op Amazon, ontwikkelde DS Smith een innovatief en duurzaam e-commerce verpakkingsconcept voor de fabrikant van systeemspeelgoed. De verpakking toont de ingesloten speelwereld aan de buitenkant in één kleur en dient tevens als de verzendverpakking, waardoor een extra verpakking voor verzending overbodig is. De binnenkant is, zoals gebruikelijk voor het speelgoedmerk, zorgvuldig ontworpen en verfijnd met kleurrijke bedrukking. Als u de speelgoedset cadeau wilt geven, kunt u de doos eenvoudig omdraaien met een paar simpele stappen en de traditionele, kleurrijke PLAYMOBIL-verpakking gebruiken. Ondanks externe invloeden tijdens het transport en aangebrachte verzendetiketten krijgt de klant op deze manier een feilloze productverpakking om weg te geven, op te halen of te bewaren.

Recyclebare omkeerbare verpakking optimaliseert het grondstoffenverbruik en de toeleveringsketen

“Wij werken nauw samen met onze klanten om nieuwe en betere manieren te ontwikkelen om de duurzaamheid van hun verpakkingen te optimaliseren. Het thema duurzaamheid speelt een grote rol in e-commerce, omdat consumenten ook hier steeds meer waarde hechten aan verantwoorde en grondstof-besparende verpakkingen. De volledige recyclebaarheid van het materiaal is één van de kenmerken waarop wordt gelet in het geval van verpakkingen,” zegt Michael Kullmann, Account Manager bij DS Smith. “De verzendklare verpakking die we voor Playmobil hebben ontworpen heeft als bijkomend voordeel dat er geen onnodige lege ruimte wordt getransporteerd door de optimalisatie van de toeleveringsketen. Eén van onze grootste doelstellingen bij e-commerce is het ontwerpen en optimaliseren van materialen om zo goed mogelijk aan de transportvereisten te voldoen en tegelijkertijd het afval en de verzendingsvolumes te verminderen. De op maat gemaakte verpakkingsoplossing is 100% recyclebaar en kan dus na terugkeer in de materiaalkringloop opnieuw worden verwerkt tot nieuwe, recyclebare golfkartonnen verpakkingen.”

“Met DS Smith hebben we een goede partner aan onze zijde waarmee het mogelijk werd om dit nieuwe type verzendverpakking voor ons bedrijf te implementeren. De omkeerbare verpakking is ideaal voor de e-commerce. Met deze oplossing, voldoen we aan de wensen van onze klanten op twee manieren – zowel wat betreft materiaalverbruik als optimalisering van de toeleveringsketen”, aldus de woordvoerder van Playmobil.