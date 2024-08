Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de foodservice sector, zowel in Nederland als in België. Uit recent onderzoek van de GROUP7 Professional Community, uitgevoerd in juni 2024, blijkt dat hoewel de sector in beide landen duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, er aanzienlijke verschillen zijn in de wijze waarop bedrijven dit in de praktijk brengen.

Belang van duurzaamheid: Nederland en België vergeleken

In Nederland beschouwt 56% van de respondenten duurzaamheid als (zeer) belangrijk voor hun bedrijf, terwijl dit percentage in België hoger ligt op 61%. Beide landen tonen een vergelijkbaar patroon waarbij de nadruk op duurzaamheid het sterkst is in de cateringsector: 73% in Nederland en 81% in België. Ook de horeca en fastservice sectoren volgen dit patroon, hoewel met lagere percentages.

Interessant is dat in beide landen bedrijven die onderdeel zijn van een keten of centrale inkoop vaker duurzaamheid belangrijk vinden dan zelfstandig opererende bedrijven. Dit wijst op de invloed van georganiseerde structuren op duurzame initiatieven.

Acties tegen voedselverspilling en andere duurzaamheidstrends

Voedselverspilling staat in beide landen centraal als belangrijkste duurzaamheidstrend. In Nederland geeft 33% van de respondenten aan dat dit de prioriteit heeft, terwijl in België meer dan de helft van de bedrijven voedselverspilling als topprioriteit beschouwt.

Andere belangrijke trends zijn het gebruik van lokale producten en de vermindering van plastic. In Nederland koopt 20% van de bedrijven meer lokaal in, tegenover 40% in België. Op het gebied van plasticreductie ligt Nederland iets voor met 47% van de bedrijven die actie ondernemen, vergeleken met 36% in België. In de fastservice sector zien we dat 63% van de Nederlandse bedrijven minder plastic gebruikt, wat beduidend hoger is dan de 45% in België.