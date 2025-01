Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker vraagstuk in de transport- en logistieksector (T&L), zowel voor milieuprestaties als het behoud van werknemers. Uit nieuw onderzoek van SOTI, De weg naar de toekomst: De digitale transformatie in de transport & logistiek sector, blijkt dat werknemers steeds meer milieumaatregelen van hun werkgevers eisen. In Nederland overweegt 65% van de respondenten van baan te veranderen als duurzaamheid wordt verwaarloosd. Hoewel 98% van de Nederlandse T&L-werknemers aangeeft dat hun werkgevers al duurzame stappen nemen, vindt 75% dat deze inspanningen onvoldoende zijn. Wereldwijd deelt 70% van de respondenten deze mening.

Duurzaamheid drijft het behoud van werknemers in de T&L-sector

Duurzaamheid is ook een belangrijke factor die het behoud van werknemers beïnvloedt. In Nederland geeft 65% van de werknemers aan dat ze overwegen hun huidige werkgever te verlaten als er onvoldoende maatregelen worden genomen om het milieu te beschermen, wat aanzienlijk hoger is dan de wereldwijde respons (50%).

Bovendien geeft 70% van de Nederlandse werknemers aan dat de groene referenties van een toekomstige werkgever zeer belangrijk voor hen zijn bij het zoeken naar een baan, wat aangeeft dat duurzaamheidsinspanningen direct van invloed kunnen zijn op het vermogen van een organisatie om nieuw talent aan te trekken. Bedrijven die achterblijven in hun milieutoezeggingen, riskeren niet alleen bestaande werknemers te verliezen, maar ook potentiële nieuwe medewerkers die waarde hechten aan werken voor milieubewuste organisaties.

Peter Schuchmann, Sales Director Benelux: “Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van het imago van een bedrijf – het heeft direct invloed op de tevredenheid en het behoud van werknemers. Wanneer bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid, tonen ze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en de samenleving. Dit resoneert met Nederlandse werknemers die steeds meer in lijn komen met de waarden van hun werkgevers, waardoor ze zich sterker verbonden voelen met de organisatie en hun werk als zinvoller en toekomstgerichter ervaren.”

Concrete stappen om de ecologische voetafdruk te verkleinen

Uit het SOTI-onderzoek blijkt ook dat bedrijven in de T&L-sector verschillende maatregelen nemen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. In Nederland optimaliseert 80% van de bedrijven de efficiëntie van leveringen door middel van strategieën zoals routeplanning voor maximale efficiëntie (30%) of het consolideren van meerdere leveringen op één locatie (24%). Deze inspanningen dragen aanzienlijk bij aan de vermindering van het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot.

Een andere belangrijke stap is de overstap naar digitale technologieën om papiergebruik te verminderen. 63% van de bedrijven in Nederland heeft geautomatiseerde inzamelingsprocessen ingevoerd, waardoor de afhankelijkheid van papieren systemen wordt verminderd. Daarnaast maakt 56% van de Nederlandse bedrijven gebruik van intelligente transportsystemen (ITS), zoals elektrische voertuigen (20% in Nederland) of robottechnologieën voor magazijnoperaties (17%).

Naast logistieke processen richt 46% van de bedrijven zich op het duurzamer maken van hun verpakkingen door over te schakelen op gerecycled materiaal en het verminderen van de totale hoeveelheid verpakking. Dit helpt niet alleen om grondstoffen te besparen, maar draagt ook bij aan het minimaliseren van afval, een groeiende zorg voor zowel consumenten als werknemers.

Technologie als drijvende kracht voor duurzaamheid in de T&L-sector

Technologie speelt een centrale rol bij de implementatie van duurzame strategieën in de T&L-sector. Investeren in mobiele apparaten en technologieën om de toeleveringsketen te volgen en te beheren is cruciaal voor het verhogen van de efficiëntie en het verminderen van de milieu-impact. Zo zegt 79% van de respondenten dat het gebruik van trackingtechnologieën – bijvoorbeeld voor bezorgvoertuigen en voorraad – helpt om de ecologische voetafdruk van een bedrijf te verbeteren.

Werknemers eisen meer investeringen in milieuvriendelijke technologieën

Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan twee derde (70% van de Nederlandse werknemers en 65% wereldwijd) investeren in nieuwe of verbeterde mobiele apparaten zien als een belangrijke stap om de efficiëntie van hun werk te vergroten en milieuvriendelijkere processen te bevorderen. Daarnaast wordt het digitaliseren van papieren processen gezien als een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid. Zo stappen steeds meer bedrijven over van papieren bonnetjes naar digitale alternatieven, wat de afhankelijkheid van en daarmee het gebruik van papier aanzienlijk vermindert.

Duurzaamheid in de toeleveringsketen – een gedeeld doel

De milieuvriendelijkheid van partners in de toeleveringsketen is belangrijk voor tweederde (69%) van de wereldwijde respondenten. In Nederland stelt 75% van de respondenten dat het moeilijk is om “groen” – dat wil zeggen duurzaam – te zijn in de T&L-sector. Desalniettemin is 79% van de Nederlandse respondenten het eens met de stelling dat het gebruik van technologie om de toeleveringsketen te volgen en te beheren, helpt om de ecologische voetafdruk van een bedrijf te verbeteren. Bijna driekwart van de Nederlandse werknemers (72%) zegt dat het naleven van duurzaamheidsbeleid hun dagelijkse werk soms moeilijker maakt, wat het belang van innovatie en aanpassing benadrukt om duurzame praktijken effectief te integreren.