Schuttelaar & Partners bundelt krachten met Green Food Lab. Door de overname ontstaat het grootste duurzame transitiebureau van Nederland. Onder de vlag van Schuttelaar & Partners bieden de twee B Corp bureaus een unieke expertise van zowel strategie als communicatie binnen de snel veranderende wereld van voeding, gezondheid en duurzaamheid.

Versnelling door communicatie

Suzanne van der Pijll, partner van het eerste uur bij Schuttelaar & Partners, is enthousiast over de krachtenbundeling met Isabel Boerdam en haar team. “Schuttelaar & Partners is al 30 jaar the Agency for a Healthy World. Eén van onze grootste impactgebieden is voeding, zowel op het thema van gezondheid als duurzaamheid. Hierin zien we communicatie steeds belangrijker worden. Want om de transitie naar een beter voedselsysteem te maken, moet je transparant zijn over je doelstellingen en activiteiten én mensen meenemen. Green Food Lab heeft de afgelopen jaren bewezen hier expert in te zijn. Samen met Green Food Lab versterken we onze communicatie met PR, activatie en social media expertise. We zien een enorme toegevoegde waarde in de energie, kennis en kunde van Isabel en haar team, en kijken ernaar uit om samen nog meer impact te creëren.”

Transitiepowerhouse voor een gezonde toekomst

Met het overnemen van Green Food Lab treedt Isabel Boerdam, oprichter van Green Food Lab, toe als partner van Schuttelaar & Partners en wordt ze eindverantwoordelijk voor de services Communicatie en Design. Boerdam: “Schuttelaar & Partners en Green Food Lab hebben een unieke match op missie, visie én sector. We komen elkaar regelmatig tegen bij klanten, waarbij we op hetzelfde onderwerp een andere expertise en werkwijze komen brengen. Met alle ontwikkelingen op het gebied van ESG, CSRD en gezonde, duurzame voeding, is dit het moment om de krachten te bundelen en gezamenlijk de versnelling in te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat we samen nog meer waarde kunnen toevoegen aan de vraagstukken van onze klanten. Ik kijk er naar uit om met onze communicatiekracht en Schuttelaars diepgaande inhoudelijke kennis het werk nog zichtbaarder en effectiever te maken. Met een bureau van 130, zijn we écht een transitiepowerhouse!”

Actief in Nederland en België

Met de overname van Green Food Lab zal het Amsterdamse kantoor toegevoegd worden aan het Benelux-netwerk van Schuttelaar & Partners. Met een hoofdkantoor in Den Haag en kantoren in Amsterdam, Wageningen en Brussel heeft Schuttelaar & Partners nu landelijke dekking in zowel Nederland als België.