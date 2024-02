Duurzaam ontbijtmerk Yespers introduceert nieuwe granola’s gemaakt van o.a. Nederlands haver van De Graanrepubliek en gered fruit.

Hap voor hap meer impact

Yespers legt met deze vier nieuwe granola’s de nadruk op het tegengaan van voedselverspilling, het creëren van werkgelegenheid in Nederland voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het realiseren van eerlijke inkomens in de gehele voedselketen. Kortom: een waardevol voedselsysteem creëren voor nu én in de toekomst.

De wereld op z’n kop

Met de vier nieuwe smaken zet Yespers de voedselketen op zijn kop. Letterlijk.

De achterkant van de verpakking is in een omgekeerd jasje gestoken. Bij het omdraaien van de granola vertelt een impactmeter hoeveel impact jouw ontbijt heeft: van het aantal duurzame ingrediënten in de granola, tot besparingen op transport en de hoeveelheid gered fruit.

Vier knapperige smaken

Yespers maakt in de granola’s gebruik van Nederlands haver van de Groningse Graanrepubliek.

De granola’s zijn verkrijgbaar in de volgende vier smaken:

Appel & Rozijn: Yespers gebruikt appels met een plekje die niet meer te verkopen zijn. De appel wordt volledig gebruikt in verschillende producten; van pit tot schil. Elk stukje appel in deze smaak voorkomt verspilling.

Cashew & Wortel: Yespers verwerkt iedere cashew ter plekke in Burkina Faso. Uniek, want de meeste cashewnoten worden in Azië verwerkt. Dit bespaart per cashewnoot 25.000 kilometer aan onnodig transport én zorgt ook nog eens voor werkgelegenheid in Burkina Faso. De wortel in deze granola geeft een milde groente smaak.

Hazelnoot & Banaan: de best verkochte smaak met haver van Nederlandse bodem.

Een fijne mix van fruit, noten, zaden en pitten.

Kokos & Kers: een tropische combinatie van smaken. Mild geroosterd in appelpuree waardoor er geen toegevoegde suikers nodig zijn en er weer een deel van de appel wordt gebruikt. Deze is smaak lekker knapperig en vezelrijk door het gebruik van de appel.

Korte keten door samenwerking

Yespers werkt samen met ketenpartners om haar duurzame missie kracht bij te zetten. Een van die partners is de Groningse graanrepubliek: een coöperatie van lokale ondernemers die duurzaam gebruik maakt van Groningse kleigronden. Mensen met een arbeidsbeperking of zij die moeite hebben aan een baan te komen, pakken de granola in. Zo blijven de lijnen kort, lokaal en profiteert iedereen in de keten.