In Nederland worden jaarlijks vele tientallen tonnen aan mango’s weggegooid. En dat is nog zonder de reststromen gerekend die overblijven na het verwerken van mango’s. Drie ondernemers slaan de handen ineen om de pitten van deze mango’s te verwaarden tot een circulair product: Yespers, Kusala en Bio-aNAlytix van Biezen. En wat blijkt? Mangoboter gemaakt uit mangopitten is een goede vervanger voor palmolie, een product dat veel gebruikt wordt in cosmetische producten. Palmolie is gelinkt aan grote milieuproblemen, zoals ontbossing, vervuiling en sociale problemen. Een duurzaam alternatief is dus hard nodig. Het consortium streeft ernaar om eind 2023 mangoboter uit de pit te kunnen halen om hier zepen en andere huidverzorgingsproducten van te kunnen maken. Dit project is een circulaire ketenproject van BlueCity, de circulaire voorbeeldstad in Rotterdam.

Circulaire vervanger van palmolie

Palmolie wordt in allerlei producten gebruikt, van cosmetica tot voedsel. Voor de aanleg van palmplantages worden grote stukken regenwoud gekapt. Dit leidt tot allerlei problemen: biodiversiteit neemt af, bedreigde diersoorten zoals orang oetans verliezen hun leefgebied, ontbossing leidt tot meer CO2 uitstoot en de plantages en pesticides zorgen voor watervervuiling, om er maar een paar te noemen. Dit alles leidt weer tot sociale problemen, omdat het leefgebied van de lokale bevolking ernstig aangetast wordt. Een vervanger voor palmolie is dus hard nodig. Yespers, Kusala, Bio-aNAlytix van Biezen en BlueCity denken voor gebruik van palmolie in cosmetica deze oplossing gevonden te hebben, in boter gemaakt van mangopitten. Bovendien kan dit circulair geproduceerd worden: mango’s zijn niet alleen in Nederland, maar wereldwijd een grote afvalstroom.

De innovatie van dit ketenproject kan dus ook een grote internationale afvalstroom oplossen en effectief inzetten. Dit is essentieel: de lineaire economie heeft zijn beste tijd gehad, laat de planeet aan alle kanten weten. Om naar een circulaire economie te gaan, zullen we grondstoffen veel slimmer moeten inzetten. Het consortium is gemotiveerd om de pitten die nu worden verbrand te verwaarden tot onder andere vetten en zo een bijdrage te kunnen leveren aan vermindering van wereldwijd gebruik van palmolie in cosmeticaproducten.

De pioniers

Het consortium in dit ketenproject bestaat uit drie ondernemers, uit de voedingsindustrie, de biotechnologie en de cosmetica industrie. Stefan Baecke werkt al jaren met mango’s. Zijn bedrijf Yespers is een circulaire onderneming uit Den Haag die heerlijke mangospread maakt van mango’s die anders zouden worden weggegooid. Zijn team heeft al diverse soorten onderzoek gedaan naar naar een verwaarding van de pitten. Nick van Biezen is fermentatie expert. Zijn bedrijf Bio-aNAlytix van Biezen is gevestigd in BlueCity Lab. Hij hoopt te komen tot een biologische manier om de pitten te verwaarden, niet via zware chemie, maar door de inzet van schimmels en enzymen.

Karin Berkhoudt is de oprichter van Kusala. Haar bedrijf heeft een serie Circulaire Zeep Tegen Verspilling gelanceerd die zoveel mogelijk met reststromen wordt geproduceerd, zoals reststroom olijfolie, olie uit koffiedik, olie van afgekeurde avocado’s en regenwater. In haar zeep verwerkt ze mangoboter die momenteel uit Dominicaanse Republiek komt. In dit project hoopt ze dat ingrediënt te kunnen vervangen door lokale circulaire mangoboter uit de pitten die nu worden verbrand. BlueCity begeleidt de ondernemers in dit project. BlueCity is sinds 2015 gevestigd in het voormalige subtropisch zwemparadijs Tropicana. Anno 2022 is BlueCity een voorbeeldstad voor de circulaire economie, waar ondernemende geesten elkaar ontmoeten en concreet handelingsperspectief ontwikkelen, of het nu gaat om het vergroten van je impact, zero waste leven of het ontwikkelen van een future proof materiaal.