BOON, bekend van de vleesvervangers, introduceert een nieuwe productlijn in een duurzaam en kleurrijk jasje. Het merk wil namelijk de boon weer een hoofdrol geven en de basis laten zijn van je maaltijden. Naast de meest kleurrijke optie zijn ze met hun verpakking ook de meest duurzame optie.

BOON originals, BOON in saus

BOON introduceert twee nieuwe productlijnen: BOON originals en BOON in saus. In de BOON originals verpakkingen vind je zeven bonen: bruine boon, kikkererwt, kidneyboon, linzen, zwarte boon, limaboon en de lupineboon. De bonen in saus vormen de ideale basis voor een makkelijke maaltijd en bestaan uit kidneybonen in chilisaus, kikkererwten in curry, linzen in kruidige tomatensaus, bruine bonen in stoof en zwarte bonen in teriyakisaus.

Elk product komt in zijn eigen gekleurde verpakking, die ook de meest duurzame keuze is. Een Tetra Recart verpakking stoot namelijk tot 80% minder CO2 uit dan de huidige verpakkingen in het bonenschap. Op de achterkant van elke verpakking is een origineel recept te vinden ter inspiratie.

Kleine boon, grote missie

BOON draagt bij aan een plantaardig dieet met lage milieu-impact. De nieuwe productlijnen ondersteunen de eiwittransitie vanuit de kern van BOON: de boon zelf. De bonen van BOON zijn eiwitrijk, vezelrijk en de bonen komen van zo dichtbij mogelijk om de footprint zo laag mogelijk te houden. Rocus Troost, Commercieel directeur bij BOON: “Naast voedzaam zijn bonen ook nog eens hartstikke duurzaam. De bonenplant zorgt namelijk voor minder stikstof in de lucht en meer vruchtbare aarde. Daarom is het onze missie om bonen de basis op ons bord te maken.”

De bonen van BOON zijn vanaf mei 2023 verkrijgbaar bij Jumbo, Plus, Dirk, Boon’s markt, Poiesz, Hoogvliet, Spar, Dekamarkt.