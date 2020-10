Duurzaam modelabel Merel van Glabbeek introduceert RE-SHIRT

De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld, één van de redenen is de grote hoeveelheid afval dat fast-fashion met zich meebrengt. Ontwerper Merel van Glabbeek wil daar met haar kleding verandering in brengen. Ze heeft al een duurzaam modelabel, maar komt nu met een nieuw initiatief waarbij iedereen zijn eigen kleding kan recyclen tot een nieuw en uniek designerstuk: RE-SHIRT. Met RE-SHIRT blaast de modeontwerper nieuw leven in oude kledingstukken in de vorm van een uniek, op maat gemaakt t-shirt. Klanten krijgen dus hun opgestuurde oude kleding terug in de vorm van een ‘nieuw’ shirt.

Van Glabbeek: “We hebben allemaal wel oude T-shirts of andere kleding waar je geen afscheid van kan nemen. Misschien zit er een klein gaatje in maar vind je de stof zo mooi. Of misschien heeft het wel een emotionele waarde of is er een andere reden waarom je het niet draagt, maar ook niet weg wilt doen. Met RE-SHIRT bied ik een oplossing. Mensen kunnen hun oude kleding inleveren en krijgen er een totaal nieuw kledingstuk voor terug“.

RE-SHIRT: recycle je eigen kleding

Vanaf nu is het mogelijk om een custommade t-shirt te laten maken door Merel van Glabbeek, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eigen kleding van de klant. Op de website kunnen geïnteresseerden via een formulier hun wensen aangeven. RE-SHIRT biedt twee opties: Verras me en gepersonaliseerd design. Merel: “Bij de optie verras me stuur je minimaal twee items toe en ontvang je binnen veertien dagen een nieuw, uniek, design-shirt voor de vaste prijs van €120,- De andere optie is een gepersonaliseerd design, hierbij vindt er overleg plaats over het eindproduct. Prijs, vanaf €175,-. Na aanmelding op de website ontvangt men een Post NL Label en een factuur en kun je je items toesturen”.

Merel van Glabbeek

Merel van Glabbeek is de ontwerper van het gelijknamige duurzame modelabel Merel van Glabbeek. Ze is gespecialiseerd in handwerk. De collecties worden stuk voor stuk handgemaakt van afval, restmaterialen en ecologische stoffen. Als ontwerper is Merel van Glabbeek altijd op zoek naar een balans tussen structuur en chaos. De collecties worden gedefinieerd door gemixte contrasten en sterke, donkere en vrouwelijke silhouetten.