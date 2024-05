Bever neemt opnieuw een baanbrekende, duurzame stap door buitenkleding van consumenten terug te kopen. Met de lancering van ‘Bever Koopt Terug’, wil de buitenwinkel consumenten motiveren om nog bewuster met producten om te gaan door deze van hen – zonder gedoe – terug te kopen. De lancering van ‘Bever Koopt Terug’ is alweer het vijftiende initiatief dat de retailer in de afgelopen drie jaar heeft geïntroduceerd om zijn bijdrage aan een duurzamere wereld te vergroten.

Kans op een tweede leven vergroten

Het idee achter ‘Bever Koopt Terug’ is volgens de buitenwinkel eenvoudig: veel mensen bezitten kledingstukken die nog in goede staat verkeren, maar niet meer worden gebruikt. De spullen liggen in een kast of op zolder, want ze zijn te nieuw en/of te duur om te recyclen, of ze worden simpelweg in de prullenbak gegooid. Om dit te voorkomen en de items een tweede leven te geven, gaat de buitenwinkel het zo gemakkelijk en interessant mogelijk maken door deze over te kopen. De kleding wordt eerst gekeurd om vast te stellen of deze voldoet aan de Bever-kwaliteit. Is dit het geval, dan wordt deze gewassen in de Bever Wasservice en vervolgens in de winkel opgehangen als 2e Buitenkans.

Onderdeel van een groter, duurzaam doel

Op de vraag waarom ‘Bever Koopt Terug’ alleen nog in Houten beschikbaar is, antwoordt Niels Ruijsbroek, business developer duurzame services bij Bever, dat ze eerst willen leren en ontwikkelen voordat ze verder uitrollen. “Het terugkopen van producten is geen doel op zich, maar we willen hiermee zorgen dat er minder spullen op de afvalberg belanden. Hoe tof is het dat je oude product weer opnieuw naar buiten gaat met iemand.”

Buiten heeft ons nodig!

Bever Koopt Terug is een van de vele duurzame initiatieven die de buitenwinkel in de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd. Van de eigen hergebruikstraat, het eigen outdoor reparatie- en onderhoudscenter tot de ‘2e Buitenkans’-collectie. Maar dat Bever de duurzaamste retailer van Nederland is, wil Albert Scholte, CEO van Bever, niet zeggen. “We doen continu ons best om het beter te doen voor buiten. En met ons Black Friday-alternatief, het groeiende aanbod van reparatie- en onderhoudsservices en het aantal winkels met inleverpunten voor oude kleding, maken we mooie stappen. Daar zijn we heel blij mee, aldus Scholte. “Door klanten een eenvoudige manier te bieden om hun spullen in te leveren, hopen we een verschuiving in koopgedrag te bewerkstelligen. En we hopen oprecht dat ook dit initiatief door anderen wordt gekopieerd. Elke stap telt, klein of groot, van iedereen. Buiten heeft ons nodig!”

Proefperiode

Kun je al je buitenspullen en kleding door Bever terug laten kopen? In de proefperiode die nu is gestart (nog) niet. Alleen kledingmerken die bij Bever worden verkocht, kun je verkopen en de kleding moet ook in goede staat zijn. Kleding die gerepareerd moet worden, kan wel ingeleverd worden, maar dan in het hergebruik-inleverpunt dat in iedere Bever-winkel te vinden is. De kans is groot dat Bever binnenkort ook andere buitenproducten gaat overkopen.