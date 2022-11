Familiebedrijf Omoda maakt de wereld niet alleen mooier met fashion, ook zet de retailer zich in om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Om textiel een tweede leven te geven werkt Omoda onder andere samen met Drop & Loop, een organisatie die textielverspilling tegengaat. Hiermee is Omoda de eerste retailer die het inleveren van textiel zowel offline als online mogelijk maakt.

Omoda verduurzaamt verder

Naast schoenen, tassen en accessoires heeft Omoda sinds augustus 2021 ook kleding in de collectie. Voor schoenen voert Omoda al jaren een recycleproces, zo is de fashion store aangesloten bij Onspaarschoenen.nl en 95percent. Door de samenwerking met Drop & Loop heeft Omoda voor het hergebruiken van kleding een duurzame oplossing gevonden. Giselle Beck, manager Corporate Social Responsibility licht toe: ”Sinds we de stap naar kleding hebben gezet, zijn we meteen op zoek gegaan naar een manier om ook kleding op een duurzame manier te recyclen. Dankzij de samenwerking met Drop & Loop wordt textiel dat je bij Omoda inlevert gerecycled. Het oude, kapotte materiaal wordt omgetoverd tot nieuwe kleding of andere items, zoals bijvoorbeeld een shopper”. Deze tas kun je vanaf november bestellen in Omoda’s onlineshop. Zo maak jij samen met Omoda kleding duurzaam en circulair.

Recycle je textiel, zo werkt het

Heb je kleding, lakens of ander textiel dat je niet meer gebruikt? Dan kun je dit gratis inleveren in een van de 34 Omoda-winkels. Ook biedt Omoda de mogelijkheid om in de onlineshop een speciale verzendzak met je bestelling mee te bestellen. Hierin kun je jouw oud textiel kosteloos via een PostNL-servicepunt naar Drop & Loop sturen. Je ingeleverde textiel wordt daar opgehaald en naar een sorteercentrum gebracht. Kleding die nog in goede staat is, krijgt een tweede leven. Van de rest wordt nieuw garen gesponnen, waaruit weer nieuwe stoffen ontstaan. Met deze materialen worden nieuwe kledingstukken of andere duurzame items gemaakt.

Omoda denkt vooruit

“Ons CSR-team kijkt altijd uit naar manieren om Omoda’s bedrijfsvoering te verduurzamen. In de fashion-branche is recyclen een van de eerste dingen die dan aandacht vraagt én waar je een verschil mee kunt maken”, vertelt Giselle. Vanaf 2025 wordt het in Europa voor elke fashion-retailer verplicht om de klant de mogelijkheid te geven om textiel te laten recyclen. ”Een supergoed initiatief vanuit het Europees parlement, want er wordt helaas nog te vaak textiel weggegooid en verbrand. Daar doet Omoda niet aan mee en met het reduceren en recyclen van onze eigen materialen zijn we al langer bezig. We zijn blij dat we nu ook voor textiel van klanten een recycleproces kunnen bieden. Als ieder bedrijf zich aansluit bij een organisatie zoals Drop & Loop, wordt het ook meer een gewoonte om je textiel te recyclen in plaatst van weg te gooien”, vertelt Giselle.