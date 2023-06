Zet een aantal ondernemers bij elkaar en er ontstaan nieuwe producten en diensten. Linkebal II, een heerlijk frisse mandarijn radler van bierbrouwerij Vet & Lazy, is gemaakt van afgekeurde mandarijnen van Olympic Fruit. Van de mandarijnenpulp is vervolgens compost gemaakt. Een bijzondere, circulaire samenwerking waar ook nog eens een heel lekker biertje uit voort is gekomen. Op donderdag 15 juni proostte wethouder Lennart van der Linden als eerste op dit verfrissende initiatief.

Vanuit het Fruitpacking District is deze eerste trotse samenwerking tussen vier bedrijven geboren. In april dit jaar hebben de verschillende initiatiefnemers de handen inéén geslagen om hier een biertje én compost van te maken. Twee maanden later was Linkebal II geboren. Dineke van Meeuwen is één van de drijvende krachten achter Fruitpacking District en legt uit “we zijn ervan overtuigd dat door samen te werken, we een positieve impact kunnen hebben op het verminderen van reststromen en het bevorderen van een circulaire economie”.

De mandarijnen in deze radler waren afgekeurd op uiterlijk en konden daardoor niet meer aan klanten, zoals supermarkten, worden verkocht. “Zonde natuurlijk, want de smaak is nog steeds fantastisch”, aldus Lennart van den Heuvel, directeur en eigenaar bij Olympic Fruit B.V., import- en distribiteur van fruit.

Als onderdeel van de reguliere keten heeft Olympic Fruit om diverse redenen te maken met reststromen. “Dit project laat zien dat duurzaamheid écht tastbaar kan worden gemaakt. Daar krijgen we energie van! We zetten dan ook in op meer van dit soort circulaire projecten die bijdragen aan onze duurzaamheidsstrategie”.

Vet & Lazy heeft het sap uit de mandarijnen gebruikt om een radler te ontwikkelen. “Ken je mimosa, jus d’orange met champagne? Daar lijkt het op, heerlijk fris en zacht met lekkere prikkeltjes van het bier. En knaloranje, je wordt er heel vrolijk van. Het is een batch van 3000 liter, maar 2000 liter is al weg. Dit smaakt dus zeker naar meer. En linkebal is een term uit de wielersport hè? Profiteren van andermans kwaliteiten’’, licht Okke van Beuge toe, één van de mannen achter Vet & Lazy.



Van de mandarijnenpulp die na de productie is overgebleven, is vervolgens door Compostandig compost gemaakt. Compostandig bouwt en ontwikkelt energiezuinige composteermachines voor MKB en de non-profit sector. “Wij horen vaak verhalen dat je citrus niet kan composteren. Maar niets is minder waar.” Vertelt Siemen Cox van Compostandig enthousiast. “Alles wat tot voor kort geleefd heeft, kan in een composteerproces worden omgezet naar compost. Ook mandarijnenpulp.” De compost van dit project, wordt gebruikt in de moestuin van Café Clementine.

Vanaf 15 juni is Linkebal II verkrijgbaar bij o.a. Café Clementine pal naast station Barendrecht. In Café Clementine werken we zoveel mogelijk met lokale en duurzame producten. Ook wel logisch met de Dutch Fresh Port in je achtertuin.