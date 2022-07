Willen we een mooie toekomst voor de nieuwe generatie, dan zullen zij ook over moeten op een duurzame voeding en nieuwe eetgewoontes. En daar hoort dagelijks vlees en vis op het bord niet meer bij. Goede én lekkere alternatieven zijn een must. Dutch Weed Burger tovert vissticks om naar de SeaSticks; de kids favorite in een vegan sticky. Sinds kort verkrijgbaar bij Albert Heijn.

Vegan sea food voor de nieuwe generatie

Net als in alle producten van Dutch Weed Burger is zeewier uit onze eigen Oosterschelde het hero ingrediënt. Hiermee krijgen de producten de beroemde vijfde smaak, umami en zitten ze bomvol nutriënten zoals calcium, jodium, vezels, eiwitten én omega vetten en een goede hoeveelheid eiwit. De nieuwe SeaSticks zijn na de SeaNuggets het tweede product van het merk in de categorie ‘vegan sea food’.

“Een vegan stick stond altijd al op mijn lijstje. Niet op de laatste plaats om de naam ‘sticky’, dat natuurlijk matcht met het woord ‘weed’ in onze merknaam. Met dit nieuwe product gaan we de strijd aan met een van de populairste visproducten, vissticks, en willen we iedereen – en met name de jongste generatie – iets beters voorschotelen,” aldus oprichter van Dutch Weed Burger, Mark Kulsdom.

De SeaSticks van Dutch Weed Burger zijn 100% plantaardig en zijn daarmee de duurzame keuze – ten opzichte van reguliere vissticks – en bezitten daarnaast de voedingsrijke nutriënten afkomstig uit zeewier. Ook de overige voedingswaarden liegen er ook niet om. Waar reguliere vissticks meer dan 200 kilocalorieën per 100 gram opleveren, is dit getal verlaagd naar 130. Daarnaast bevatten de SeaSticks 3.1 gram minder vet, 2.3 gram minder koolhydraten en bijna vijf keer zoveel vezels per 100 gram. Zes minuten in de pan, acht in de oven of even in de airfryer en smullen maar. Opzoek naar recept inspiratie? Dat vind je hier.

De SeaSticks zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Albert Heijn voor een adviesprijs van €3.49.

Over Dutch Weed Burger

Dutch Weed Burger is een Amsterdams plant-based voedingsmerk en onderdeel van LIVEKINDLY Collective. De producten zijn verrijkt met lokaal geteeld zeewier uit de Oosterschelde en hebben daarom een unieke umami smaak en een boost aan goede voedingsstoffen, zoals mineralen en eiwitten. Het bedrijf is in 2012 opgericht door Mark Kulsdom, samen met Lisette Kreischer, met de missie om heerlijk eten te bieden met de kracht van deze unieke plant. De eerste Weed Burgers werden verkocht vanaf een handgemaakte bakfiets in de straten van Amsterdam. Hier werd de iconische burger geboren en werd het een cult-hit op Nederlandse festivals. Dutch Weed Burger kwam vervolgens op het menu te staan van verschillende restaurants, waarmee het pioniersmerk startte met het maken van positieve impact op de plantaardige trend in Nederland en daarbuiten. Sinds 2021 zijn de producten ook verkrijgbaar bij Albert Heijn, Jumbo en Coop, en te bestellen bij online supermarkten Crisp en Picnic.