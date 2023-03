De schriftelijke juryronde van Coolest Dutch Brands 2022 zit erop: de stemmen van de ruim 50-koppige jury van creatives en strategen zijn geteld en door de juryvoorzitter gecontroleerd. Dit zijn de 6 merken die op 19 april aanstaande in de halve finale gaan pitchen voor een plek in de finale die dit jaar zal gaan plaatsvinden op 24 mei 2022. De zes genomineerde merken (in alfabetische volgorde): Pieter Pot, The Dutch Weed Burger, The Good Roll, Tiny Library, Yumeko en Wakuli.

Pieter Pot

Pieter Pot is na een aanvankelijke vliegende start, tegen het einde van 2022 door een diep dal gegeaan. Passend in het huidige tijdsbeeld gingen er geluiden op dat het bedrijf sneller winst zou moeten kunnen maken. Het financieren van je groei, moet aan het einde van de streep tenslotte wèl resulteren in een positief resultaat. De founders gaven niet op en vonden een nieuwe partner die een doorstart met hen wilde maken. Een spannende èn cool story die getuigt van flexibiliteit en ondernemerszin. De jury Coolest Dutch Brands 2022 gunde Pieter Pot daarom een plek in de halve finale.

The Dutch Weed Burger

Het idee voor The Dutch Weed Burger ontstond in 2012 toen co-founder Mark Kulsdom in New York kennismaakte met plantaardig eten. Een pionier dus, die Nederland liet zien hoe het anders kan: lekkere burgers maken zonder dat daar dierenleed bij komt kijken. Nu is The Dutch Weed Burger als negende cool brand genomineerd bij Coolest Dutch Brands 2022.

The Good Roll

De eerste nominatie bij Coolest Dutch Brands 2022 was in januari voor The Good Roll. Een sustainable impact maken met toiletpapier; dat is kortgezegd wat The Good Roll doet. De makers van het 100 procent gerecycled toiletpapier bouwen met de helft van de opbrengst veilige en schone toiletten in Afrika. Founder Melle Schellekens: ‘We willen met het duurzaamste product het sociaal-duurzaamste bedrijf zijn.’

Tiny Library

Julie Munneke is founder van en drijvende kracht achter Tiny Library, een van de eerste online leenplatforms voor babyproducten. De startup was de novembernominatie bij Coolest Dutch Brands 2022: ‘Wij zijn de Prénatal van de toekomst, een duurzame.’

Yumeko

Yumeko, biologisch en fairtrade beddengoed, wil niet alleen de wereld van het slapen veranderen, maar ookslapend de wereld veranderen. Een fris geluid, dat steeds beter bij de consument landt en daarmee de mei-nominatie van Coolest Dutch Brands 2022 binnensleept. CEO Rob van den Dool: Duurzaamheid staat aan de basis van wie we zijn en wat we doen. Wij hebben diverse keurmerken en liggen onder de loep.’

Wakuli

Wakuli is in 2019 opgericht door Yorick Bruins en Lukas Grosfeld. De twee willen van eerlijke, specialty coffeede standaard maken. Sinds het najaar van 2022 niet meer alleen online te koop, maar nu ook met een eerste winkel in Amsterdam-Oost. ‘Locatie twee komt eraan en met locatie drie zijn we nu bezig.’ Ambitie genoeg dus en dat was voor fonk magazine aanleiding Wakuli als decembernominatie van Coolest Dutch Brands 2022 te selecteren.

Recap 2022

Nog even een recap: Fonk magazine heeft in 2022 maandelijks een merk gekozen tot Coolest Dutch Brand van de Maand. Het gaat hier om van origine Nederlandse brands die sustainability hoog in het vaandel heben staan en die met lef en uitgekiende marketing aantoonbaar aan een opmars zijn begonnen, waardoor ze een breed publiek aanspreken en daadwerkelijk verandering weten te bewerkstelligen.

De host van de Halve Finale Coolest Dutch Brands 2022 is Dentsu Creative Amsterdam.