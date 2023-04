DSM en ASR Dutch Science Park Fund slaan de handen ineen om de Biotech Campus Delft (BCD) verder te ontwikkelen tot wereldwijde koploper in biowetenschappen. Zij gaan een langlopende samenwerking aan om het ecosysteem in Delft te laten groeien tot een unieke, wereldwijd toonaangevende campus voor biowetenschappen die de Nederlandse kennissector, duurzame voedselinnovaties en de bio-based economie aanjaagt. Het ASR Dutch Science Park Fund investeert de komende jaren honderden miljoenen euro’s in de open innovatiecampus onder andere in nieuwbouw en in de aankoop van een deel van de bestaande kantoren, gedeelde faciliteiten en laboratoria.

De Biotech Campus Delft brengt gerenommeerde onderzoeksinstituten, R&D, start- en scale-ups, fermentatie-expertise en commerciële activiteiten samen op één locatie. Door deze samenwerking zal de Biotech Campus Delft als fermentatie- en bioscience hotspot een leidende rol spelen in de wereldwijde overgang naar een duurzame, bio-based economie. Het fonds wordt de samenwerkingspartner voor de verdere ontwikkeling van de campus. Het koopt daartoe de reeds bestaande kantoren en laboratoria die DSM verhuurt aan startende bedrijven en wil over een periode van twintig jaar tot zo’n €500 miljoen investeren in vastgoed op het terrein. DSM blijft eigenaar van het Rosalind Franklin Biotech Center en de Biotech Campus Delft, inclusief infrastructuur en voorzieningen. DSM verbetert ook de toegankelijkheid van de campus en draagt zo zorg voor de lange-termijn ontwikkeling van de locatie.

ASR Dutch Science Park Fund investeert ook in het nieuwe wereldwijde hoofdkantoor dat momenteel wordt ontwikkeld voor DSM’s bedrijfsonderdeel Food & Beverage. Dit bedrijfsonderdeel wordt na de voorgenomen fusie met Firmenich de gecombineerde business unit Taste, Texture & Health. Deze nieuwe unit zal verdubbelen in omvang (naar ~ €3 miljard). Daarmee ontstaat een wereldwijde koploper die de voedsel en drankenindustrie bedient met uitgebreide mogelijkheden waarmee klanten een gezondere en aangenamere eet- en drinkervaring kunnen bieden aan de consument. Het nieuwe duurzame en energie-efficiënte gebouw, met een BREEAM Outstanding certificaat, zal ongeveer 500 medewerkers huisvesten en wordt begin 2025 opgeleverd. Naast moderne, open kantoorruimtes zal het gebouw ook voorzien in geavanceerde faciliteiten voor toepassingen in voeding. Deze stellen klanten in staat hun portfolio uit te breiden met voedingsproducten die lekkerder smaken en tegelijkertijd voedzamer en duurzamer zijn. Hierbij kan gedacht worden aan alternatieve plantaardige eiwitten voor vis en vlees, kaas en andere oplossingen voor de zuivel, bakkerij- en brouwerijsector.

Het ASR Dutch Science Park Fund investeert al op meerdere locaties in de ontwikkeling van campussen via een samenwerking, zoals met de Technische Universiteit Delft en Kennispark Twente. Door deze samenwerkingen kan het fonds investeren in het brede scala aan vastgoed dat nodig is om de ecosystemen op locaties te bedienen en verder te ontwikkelen. a.s.r. real estate benadrukt dat beleggen, naast kans op rendement, ook risico’s met zich meebrengt.

Marja van Bijsterveldt, burgemeester van Delft: ‘Heel mooi dat DSM en het ASR Dutch Science Park Fund de handen ineenslaan om de Biotech Campus Delft verder te ontwikkelen tot wereldwijde koploper in biowetenschappen. We feliciteren alle betrokkenen van harte met deze stap. Wij geloven sterk in het economische en duurzame potentieel van deze locatie voor Delft, Nederland en de hele wereld. De investering door het ASR Dutch Science Park Fund bevestigt deze overtuiging. Delft staat bekend om kennis en innovaties op een breed gebied van technologieën. Met de investering van het fonds gaat Delft met het ASR Dutch Science Park Fund en DSM in de komende decennia een geweldige, nog grotere bijdrage leveren aan de bio-based economie.’

Dimitri de Vreeze, Co-CEO van DSM: ‘We mogen trots zijn op de Nederlandse voedingsknowhow, het kennisecosysteem en de innovaties die daaruit voortkomen. Delft is een spil voor DSM op het gebied van voeding en biowetenschappen. Met de mijlpaal van vandaag intensiveren we onze inzet voor en ontwikkeling van deze infrastructuur voor DSM in Nederland, in nauwe samenwerking met a.s.r., voortbouwend op het 150-jarige erfgoed van DSM in Delft. We moeten ons voedselsysteem transformeren en ons voedsel duurzamer, gezonder, voedzamer en lekkerder maken met respect voor de wensen van producenten, boeren en consumenten.’

Jos Baeten, CEO van a.s.r.: ‘Met deze lange-termijn investering in de Biotech Campus Delft, draagt het ASR Dutch Science Park Fund bij aan het stimuleren van de Nederlandse kennissector. Door de realisatie van kantoren en laboratoria kunnen bedrijven en wetenschappers samen werken aan belangrijke innovaties op het gebied van voedsel en de ontwikkeling van nieuwe producten die nodig zijn voor een duurzamere toekomst. Hieraan willen de participanten in het fonds, waaronder a.s.r. en andere Nederlandse verzekeraars en pensioenfondsen, graag bijdragen.’

Over het ASR Dutch Science Park Fund

Het ASR Dutch Science Park Fund richt zich op commercieel vastgoed in de meest gewilde Nederlandse wetenschapsparken en biedt huisvesting aan kennisintensieve bedrijven, met name in de life-sciences en tech-industrie. Dit bevordert de samenwerking tussen het bedrijfsleven en universiteiten en onderzoeksinstellingen, wat resulteert in de ontwikkeling van nieuwe kennis, producten en diensten die de hele samenleving ten goede komen. Het fonds draagt zo bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse kennissector en wordt door a.s.r. geclassificeerd als een impact investment. Het ASR Dutch Science Park Fund is een niet-beursgenoteerd sectorfonds van de vermogensbeheerder a.s.r. real estate en staat open voor institutionele beleggers.