Wageningen University & Research (WUR) is startlid van de nieuwe wereldwijde Nature-Positive Universities Alliance, die vandaag tijdens de VN-biodiversiteitstop wordt gelanceerd. Deelname aan deze alliantie houdt in dat we schade aan de natuur als gevolg van onze activiteiten en bedrijfsvoering zullen voorkomen of herstellen en positieve verandering zullen stimuleren.

“Door het ondertekenen van de belofte laten we zien hoe belangrijk het voor WUR is om bij te dragen aan een natuurpositieve toekomst. We nemen verantwoordelijkheid voor ons handelen als organisatie in onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, samen met andere universiteiten,” zegt rector Arthur Mol.

Dat vindt ook Joke Luttik, coördinator maatschappelijk verantwoord ondernemen bij WUR: “Ik kijk er echt naar uit om deel uit te maken van de natuurpositieve alliantie, omdat het ons zal helpen onze natuurpositieve acties te versnellen.”

Wageningen Campus is al een van de meest duurzame kenniscampussen ter wereld. Sinds 2017 staat WUR op nummer 1 in de Green Metric-duurzaamheidsranglijst. “Op de campus is veel natuur. Er zijn natuurtuinen, met zeldzame planten en allerlei insecten, vogels, paddenstoelen en vleermuizen. We steken veel energie in de ontwikkeling en het beheer van de groene ruimte op de campus om de biodiversiteit te vergroten”, zegt Luttik.

Het Wageningen Biodiversiteits Initiatief is een van de drijvende krachten achter het deelnemen van WUR aan de Alliantie.

Meten van vooruitgang

Als ‘Natuurpositieve Universiteit’ zal WUR jaarlijks aan de alliantie rapporteren over haar doelen omtrent duurzaamheid, biodiversiteit op de campus en de impact van onderzoek op de natuur. Luttik: “We breiden momenteel onze rapportage naar de CO2-voetafdruk uit om een volledig beeld te krijgen van al onze uitstoot van broeikasgassen, van energieverbruik in gebouwen, reizen en aangekochte goederen en diensten. Met deze actie kunnen we ook onze impact op de biodiversiteit in kaart brengen en uiteindelijk streven naar netto nul impact op zowel de broeikasgasuitstoot als de biodiversiteit.”

Wereldwijd initiatief

De alliantie van natuurpositieve universiteiten is een initiatief van het United Nations Environment Programme (UNEP) in samenwerking met de universiteit van Oxford, in het kader van het UN Decade on Ecosystem Restoration. Wereldwijd hebben al 114 universiteiten de oprichtingsovereenkomst ondertekend en 408 willen dat in de toekomst gaan doen. Wageningen University & Research, TU Delft en Radboud University zijn vooralsnog de enige Nederlandse universiteiten in de alliantie.