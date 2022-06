Vanaf maandag 30 mei kunnen docenten en studenten van TU Delft gebruik gaan maken van het duurzame onderwijsgebouw Echo. Na de zomer zullen alle zalen in gebruik zijn en is de horeca volledig in bedrijf. Het energieleverende gebouw op TU Delft Campus draagt bij aan de duurzaamheidsambitie van TU Delft: een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030.

De duurzaamheidsambitie van TU Delft vraagt een grote betrokkenheid en deelname van de hele organisatie, van inkoop tot gebouwbeheer tot gebruikers. Projectmanager Bouw TU Delft Kübra Öztürk: “Onze bouwprojecten kunnen eraan bijdragen dat we in 2030 een CO2-neutrale en circulaire campus zijn. Echo is hier een voorbeeld van. Het is het eerste energieleverende gebouw op TU Delft Campus. Met behulp van zonnepanelen wordt alle energie voor het stroomgebruik van laptops, verlichting en horeca opgewekt, en blijft er onder aan de streep nog over.”

Inrichting en materialen

Een duurzaam onderwijsgebouw vraagt ook om duurzaam materiaalgebruik en een duurzame inrichting. Öztürk: “Als bouwmaterialen werden onder meer bamboe en gerecyclede petflessen gebruikt. En maar liefst negentig procent van het meubilair in het pand is hergebruikt.” Om ook het duurzame vervoer naar het gebouw te faciliteren is er onder Echo een fietsenkelder met meer dan 600 plekken.

Bekijk de interactieve afbeelding op https://campus-echo.nl/ om te zien welke duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.

Flexibiliteit

Aanleiding voor de bouw is het groeiend aantal studenten en de behoefte aan grotere maar ook flexibelere onderwijsruimtes en verschillende typen onderwijs. Echo bestaat uit vier bouwlagen. Er komen in totaal zeven onderwijszalen die grotendeels flexibel zijn in te delen. Zo kunnen drie aparte zalen worden gemaakt van de grootste collegezaal van 700 plekken. Groepswerk en zelfstudie is mogelijk op de ruim 350 studieplekken. Voorzieningen als stopcontacten zijn in de vloer verwerkt om het anders indelen van ruimtes te vergemakkelijken. Die grote aanpasbaarheid is ook een vorm van duurzaamheid: daarmee kan het gebouw blijven voldoen aan de wensen van telkens nieuwe generaties gebruikers.

Klimaatactie

Het verduurzamen van de TU Delft Campus is een belangrijk onderdeel van het Climate Action Programma, dat voorziet in extra investeringen in Climate Action onderzoek en onderwijs. Bij klimaatuniversiteit TU Delft zetten onderzoekers zich dagelijks in voor oplossingen voor het klimaatprobleem. We vergaren de kennis die we nodig hebben om het klimaat van regionaal tot wereldwijd niveau beter te begrijpen. Ook werken we aan innovatieve oplossingen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken (mitigatie) en ontwikkelen aanpassingen waar dit niet kan (adaptatie). TU Delft trekt de komende tien jaar in totaal 22 miljoen euro uit om dit programma vorm te geven.