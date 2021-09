DS Smith en Tony’s Chocolonely brengen 100% recyclebare sixpack op de markt

Partner



Tony’s Chocolonely staat voor 100 procent fair trade chocolade. Sinds zijn oprichting zet het Nederlandse label zich in voor de bestrijding van kinderarbeid en voor meer eerlijkheid, transparantie en duurzaamheid op de cacaoplantages van West-Afrika. In samenwerking met DS Smith brengt het in heel Europa een 100% recyclebare sixpack met geselecteerde variëteiten op de markt in het felgekleurde design van het merk.

De onderneming betrekt de secundaire verpakkingen voor haar kwaliteitsproducten uitsluitend van DS Smith, zowel voor de regulaire detailhandel als in de e-commerce: de sterke uniforme presentatie van het merk trekt de aandacht en doet elke chocoladeliefhebber wegsmelten. De aantrekkelijke en duurzame verpakking met hoogwaardige offsetbedrukking en een praktische handgreep van golfkarton brengt de branding en de merkboodschap bij de consument thuis. Dankzij open vensters aan de zijkanten en holle randen biedt de verpakking een onbelemmerd zicht op Tony’s Chocolonely regenboogassortiment.

De creatieve retailverpakking van DS Smith biedt plaats aan zes repen van 180 g uit het regenboogassortiment van Tony’s Chocolonely. De twee kijkvensters geven een voorproefje van de smeltende lekkernijen. Het bijzondere hoogtepunt: alle zes repen zijn perfect zichtbaar dankzij de constructie aan de zijkanten . En dit alles zonder extra materiaalkosten. De uitsnijdingen aan de twee zijkanten worden eenvoudig naar binnen gevouwen en met een push-in sluiting vastgezet. Dankzij de automatische bodem kan de innovatieve verpakking snel en gemakkelijk worden opgezet, gevuld en even efficiënt gesloten.

Voor een maximale impact in de detailhandel is de verpakking rondom bedrukt met een sterke identiteit en offsetdruk van hoge kwaliteit. De look en feel van het merk komen tot uiting in de aantrekkelijke grafische vormgeving, die informatie geeft over de chocoladevariëteiten in het sixpack en de bijbehorende missie van een sociaal rechtvaardiger cacao-industrie. De boodschap dringt door tot de consument. Niet in de laatste plaats dankzij de geïntegreerde draaggreep van golfkarton, waarmee de shoppers de verpakking gemakkelijk kunnen vastpakken en samen met de fair trade-chocolade mee naar huis kunnen nemen.

De monomateriaal oplossing is gemaakt van 100% golfkarton. Hierdoor kan de Rainbowpack gemakkelijk thuis door de klant worden gerecycled via het recyclingcircuit voor oud papier. Dit is in overeenstemming met de ‘For Now. For Next’ duurzaamheidsstrategie van DS Smith , waarbij het bedrijf zich tot doel heeft gesteld om tegen 2023 100% herbruikbare of recyclebare verpakkingen te produceren.