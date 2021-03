Dragon’s Den investeerder Michel Perridon maakt versnelling en CO2 besparing mogelijk met Ecostoof

Ondernemers en ingenieurs Caro Niestijl en Iris van de Graaf bedachten de Ecostoof en bijbehorend receptuur omdat ze een duurzame en makkelijke manier van koken wilden ontwikkelen. De Ecostoof is gebaseerd op de eeuwenoude kooktechniek van de hooikist en bespaart 30% van de energie voor koken. Ecostoof behaalde de afgelopen twee jaar ca. €100.000 omzet en gaat nu uitbreiden via Duitsland naar de rest van Europa. Zij hebben vanavond (25 maart) meegedaan aan het programma Dragons’ Den. Daar hebben zij investeerder Michel Perridon bereid gevonden om te investeren met een bedrag van € 200.000,- . Met dit bedrag kan de startup versneld de Europese markt voorzien van Ecostoven. Op basis van een EU-marktprognose kan door het gebruik van de Ecostoof jaarlijks 828.000 ton CO2 worden bespaard (ter vergelijking: een huishouden stoot jaarlijks gemiddeld direct 7,5 ton CO2 uit volgens Milieu Centraal).

Het Ecostoof werkt als volgt: Doe ingrediënten in een pan, breng aan de kook en zet de pan met eten in de isolerende Ecostoof. Het eten blijft vervolgens gedurende lange tijd zo heet dat het vanzelf gaart, zonder energie en zonder aanbranden. De Ecostoof bespaart 30 % van de energie voor koken en is geschikt voor vrijwel alle ingrediënten. De speciaal voor de Ecostoof ontwikkelde recepten en bereidingswijzen zijn getest en opgetekend in het kookboek Langzaam Lekker.

Gamechanger in de keuken

Het gebruiksgemak van de Ecostoof zit hem in de planning. De tijd dat mensen willen eten valt vaak niet samen met de tijd dat ze willen of kunnen koken. Met de Ecostoof kunnen mensen koken wanneer ze tijd hebt en eten wanneer ze zin hebben. De warme maaltijd staat klaar. In plaats van gejaagd in de keuken staan, of een ongezonde snelle hap te eten, is er tijd voor familie en gasten en een gezonde lekkere maaltijd. Met deze propositie hopen de ondernemers een brede doelgroep te bereiken.

Ecologische productie

De Ecostoof is ontworpen als een ecologisch en stijlvol interieurproduct. De gebruikte stoffen zijn van hoge kwaliteit en ecologisch. De vulling bestaat uit gerecycled textiel en de voering is van gerecyclede vilt. De overige materialen, linnen en kurk, zijn biobased met een lage CO2 voetafdruk. Het product is ‘made in Europe’. Het CO2 verbruik van de productie kan in een half jaar Ecostoven worden terugverdiend, volgens een LCA (Levens Cyclus Analyse) berekening.

Over Dragon’s Den

“Als architect was ik altijd veel bezig met het isoleren van huizen. Toen ontdekte ik een eeuwenoude kooktechniek waarbij je isolatiematerialen gebruikt. Eén en één is twee en ik maakte deze ecologische stoof “, begon Caro Niestijl haar pitch. Samen met Iris van de Graaf is zij nu zo’n twee jaar bezig met het verkopen van Ecostoven. En dat gaat in een stijgende lijn. In januari 2020 hadden ze een omzet van €2000 /maand. In december zaten ze al op €15.000/maand Een stijgende lijn dus.

Iris vult de pitch aan: “In de Ecostoof gaart je eten vanzelf blijft uren heet en je bespaart 30% energie. Nooit meer spitsuurkoken want de maaltijd staat klaar.” Chefkok Klaas van Winsen serveerde tijdens de pitch lekkere proefhapjes uit de Ecostoof. Dragon Den Won Yip was onder de indruk “Jullie doen het zo goed, je hebt mij helemaal niet nodig!” Dragon Michel Perridon had interesse om te investeren in Ecostoof: “Ik heb er altijd zo’n hekel aan als de gastvrouw in de keuken staat. ” Perridon bood 200.000 euro voor 25 procent van het bedrijf, waarop Caro en Iris enthousiast ja zeiden.