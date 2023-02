Het Deadstock-pakket uit Dr. Martens’ Made In England collectie vindt nieuwe manieren om overtollige materialen te gebruiken en om afval verminderende schoenen en laarzen te creëren. Dit diepe respect voor materialen geeft elke drager een uniek paar.

Collectie met minimale afval

DM’s lanceert met trots een nieuwe, doorlopende collectie die verschillende soorten leer uit een reeks seizoensvoorraden en leerlooierijen combineert. De handwerk- en leerspecialisten in DM’s fabriek in Northamptonshire gebruiken hun expertise om overtollig voorraad te combineren en toch laarzen en schoenen van de hoogste kwaliteit te maken. Het gebruik van leersoorten uit verschillende bronnen en gebieden van de koeienhuid zorgt voor maximaal gebruik en minimaal afval.

Unieke samenwerking

Door opvallende stiksels, kleurvariatie, onafgewerkte randen en niet op elkaar afgestemde handgestanste oogjes, toont het Deadstock-pakket trots zijn patchwork-esthetiek en creëert het een andere afwerking op elke afzonderlijke laars en schoen.

Het is een bewijs van wat er gedaan kan worden met wat verloren zou gaan en een evolutie van de samenwerking in 2022 met de Stockholmse upcycling specialisten OUR LEGACY. Het Deadstock-pakket wordt voortgezet in AW23 en in de toekomst.

Om DM’s benadering van hergebruik en herbewerking in de collectie te bevorderen, werd voor de campagne samengewerkt met ontwerper en meubelmaker Lewis Kemmennoe en wever Rosa Martin Rodriguez. Zij creëerden met behulp van restjes hout en leer sokkels en sculpturale elementen die in de campagne voorkomen.

1460 laars

De iconische 8-oog 1460 laars is bewerkt met vele soorten leer van wereldberoemde looierijen, waaronder Desert Oasis suède, Classic Oiled Shoulder en Wax Commander van het Britse C. F. Stead, en Dublin leer van Horween in Chicago. Elk leer heeft een ander doel. De zware Classic Oiled Shoulder levert de nodige stevigheid en stijfheid. Tegelijkertijd draagt het zachte, soepele Desert Oasis suède bij aan het algehele comfort van de laars. Alles in bruin- en bruintinten om een samenhangende collage te creëren. Afgewerkt met een traditionele zool en gesigneerd met DM’s onmiskenbare gele boordsteek en gemerkte hiellus.

1461 schoen

De 3-eye 1461 schoen is een kopie van vele subculturen en met de Deadstock aanpak is het opnieuw ontworpen , als een premium en uniek stuk. De schoen is een combinatie van Quillon, contrastrijk basisleer met zacht Desert Oasis Suede en klassiek Split Suede van leerlooierij C.F. Stead uit Leeds. De 1461 benadrukt zijn unieke constructie en diverse materialen met een zwart en indigo palet met contrasterende witte stiksels.