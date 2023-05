Vloerenspecialist Forbo Flooring Systems lanceert vandaag hun nieuwe Allura-collectie met luxe vinyltegels (LVT). De collectie is zorgvuldig ontworpen met een focus op flexibel leggen en duurzaamheid. Met de nieuwe ontwerpen speelt Forbo bovendien in op huidige designtrends en ontwikkelingen. De collectie is voor zowel projecten als consumenten beschikbaar.

Designtrends en innovaties

Voor de nieuwe collectie is uit verschillende bronnen inspiratie gehaald. Het Nederlandse designteam van Forbo analyseert hiervoor opvallende internationale trends op het gebied van kleuren, materialen en gebruiksbehoeften. Dit maakt het assortiment divers, onderscheidend en toepasbaar voor alle segmenten. De nieuwe vinyltegels zijn bovendien met andere collecties te combineren, zoals Tessera en Flotex textiele vloerbedekkingen.

Het designteam van Forbo vertelt: “We streven ernaar om voortdurend te innoveren en ons productassortiment te differentiëren door middel van design en functie. Dit heeft geleid tot een collectie met meer gewaagde items en opvallende designs voor onderscheidende interieurontwerpen. Er is een oneindige creativiteit in vloerontwerpen mogelijk.”

De collectie bevat bovendien de volgende vernieuwingen:

Nieuwe plankformaten specifiek voor deze collectie

Unieke trapeziumvorm zorgt voor creativiteit in vloerdesigns

Bijzondere designs dankzij gebruik van de nieuwste printtechnologieën

Satin embossing voor een mattere en natuurlijke uitstraling

Nieuwe kleuren gebaseerd op actuele trends

De collectie biedt meerdere installatiemethodes: verlijmd, tackified en losleg. Dit maakt het mogelijk om overal één type ontwerp te installeren, onafhankelijk van de toestand van de ondervloer of de beschikbare renovatietijd.

Duurzaamheid

Forbo werkt voortdurend aan oplossingen voor de toekomst, om samen met de industrie uiteindelijk alle producten zo circulair mogelijk te maken. Met het productontwerp van deze collectie is hier dan ook rekening gehouden met recycling op lange termijn. Forbo werkt al jaren met een recyclingprogramma waarbij overgebleven snijmateriaal van installaties retour wordt genomen. In de fabriek in Coevorden worden deze restproducten weer verwerkt in nieuwe vloeren. Deze mogelijkheid bestaat nu ook voor end-of-life vinyl vloeren.

De nieuwe Allura collectie bevat verder een groot aandeel ‘loslegoplossingen’: lijmvrije vloerbedekkingen die snel en eenvoudig te installeren zijn én tegelijkertijd herbruikbaar en/of recyclebaar zijn. Alle producten worden tenslotte vervaardigd met 100% groene energie en de productemissies liggen onder het industriegemiddelde.