Bakkerij Donny Craves zet zich in om onnodige verspilling tegen te gaan, zowel van voedsel als van energie en grondstoffen. Sinds 2019 bakt de bakkerij volledig plantaardig, omdat de productie van dierlijke ingrediënten onnodig veel energie vergt. Om brownies, muffins en koekjes toch smeuïg te maken, worden reststromen groenten gebruikt, zoals afgekeurde courgette en wortel die anders in de prullenbak zouden belanden. Alle recepten worden ontwikkeld door bakker en eigenaar Rob van Erven.

Rob deelt zijn motivatie: “Het idee voor Donny Craves ontstond toen ik op zoek was naar koekjes voor mijn kinderen. Ik wilde koekjes zonder palmolie, onnodige toevoegingen en rare E-nummers. Toen ik die niet kon vinden, besloot ik ze zelf te bakken. In een wereld waar resources schaars zijn, ben ik steeds meer gaan kijken naar manieren om op de meest verantwoorde wijze met deze resources om te gaan. Zodra je beseft hoeveel energie er nodig is voor de productie van dierlijke ingrediënten en hoeveel onnodige voedselkilometers daarbij betrokken zijn, kun je niet anders dan onderzoeken of het ook zonder deze ingrediënten kan. En dat is behoorlijk goed gelukt, vinden wij.”

Ook binnen de bakkerij wordt continu gezocht naar manieren om verspilling tot een minimum te beperken. Zo worden restjes deeg verwerkt tot nieuwe koekjes. Het nieuwste product in het assortiment van Donny Craves is ook circulair. In de Browkie worden resten verwerkt van American Cookies die visueel niet aan de standaard voldeden. Kikkererwten worden verwerkt in het beslag van de brownie, en het overgebleven vocht uit de kikkererwten, aquafaba genaamd, wordt gebruikt in het koekdeeg van de topping. De Browkie is een antwoord op veelgestelde vragen over de mogelijkheden om producten van Donny Craves per post te bestellen. De Browkie kan besteld worden via de website van Donny Craves.

Terwijl de rest van het assortiment alleen in grote dozen per vrieslevering wordt bezorgd, is de Browkie compact genoeg om door de brievenbus te passen en kan daarom per doosje worden besteld. Ook ideaal als cadeau voor bezorging bij iemand anders!