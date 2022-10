De stichting Verspilling is Verrukkelijk, een groeiend platform van 25+ merken die zich inzetten tegen voedselverspilling, brengt het nieuwe kookboek ‘Delicious Switch’ uit. In dit kookboek komt niet alleen het thema voedselverspilling terug, maar nog vijf andere thema’s die een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem. Voor de recepten en inspirerende verhalen in het boek is de samenwerking aangegaan met 12 impactpartners en 20 duurzame influencers.

Delicious Switch



In 2021 bracht Verspilling is Verrukkelijk het kookboek ‘Delicious Waste’ uit om inspiratie te bieden tegen voedselverspilling. Met ‘Delicious Switch’ wil de stichting nog een stap verder gaan, door ook andere oplossingen aan te stippen die bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem. Kim Waninge, Chief Community: ‘Ongeveer één derde van de klimaatbelasting ontstaat door wat er op ons bord ligt. Een derde van al dat geproduceerde voedsel wereldwijd belandt ook nog eens onnodig in de prullenbak. De knop moet om: het is hoog tijd voor een ‘switch’ in hoe we ons eten zien en met voedsel omgaan.’

De extra thema’s die naast (voedsel)verspilling in ‘Delicious Switch’ aan bod komen, zijn: plantaardige voeding, seizoen & lokaal, biologisch, duurzame verpakkingen en eerlijke productie en ingrediënten.

Impactpartners en duurzame influencers



Voor de ontwikkeling van ‘Delicious Switch’ is een scala aan experts aangehaakt die alles vertellen op het gebied van de zes thema’s. De 27 recepten worden afgewisseld met praktische tips en inspirerende verhalen van ondernemers en organisaties die zich actief inzetten voor een duurzamer voedselsysteem.

De impactpartners die Verspilling is Verrukkelijk mocht verwelkomen zijn: Albert Heijn, Contronics, Coop, De Smaakspecialist, HelloFresh, Hospitality Group, No Fairytales, PLUS, Samen Tegen Voedselverspilling, Seenons en Too Good To Go.

Verspilling is Verrukkelijk wordt daarnaast ondersteund door Stichting DOEN.

De recepten in het boek zijn gecreëerd en gefotografeerd door 20 content creators of duurzame influencers: The Indigo Kitchen, Laura de Grave, The Veggie Reporter, Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel, Zero Waste Nederland, The Zero Waste Project, Zonderzooi, The Vegan Effect, Foxilicious, Dutch Food Heritage, Maartje Borst, Charlotte’s Food Web, Marleen Visser, The Green Chopstick, Ciels Table Tales, The Holy Kauw Company, Telers van de Put, Fork Ranger, OAK Food en ROUX.

Scheef voedselsysteem



De eerste oplage van ‘Delicious Switch’ bevat een opmerkelijke drukfout: de afbeelding op de cover staat niet in het midden. Waninge: ‘Toen de doos met boeken werd geopend, was dat wel even schrikken. Er is iets misgegaan met de berekening van de vouwrand, waardoor de coverafbeelding niet gecentreerd staat, wat oorspronkelijk wel de opmaak was. Na diep ademhalen, kwam het besef dat dit ergens ook wel weer een mooie gimmick en statement is: ons voedselsysteem is ook scheef en dat is precies waar dit boek om draait. Mocht er een tweede druk aan de orde zijn, dan wordt dit wel hersteld, net als – hopelijk – ons voedselsysteem op den duur. Een limited edition dus!’

Delicious Switch is verkrijgbaar voor 18,99 euro in de webshop www.verspillingisverrukkelijk.nl. De opbrengsten van het boek worden door de stichting gebruikt om campagne te voeren tegen voedselverspilling en voor een duurzamer voedselsysteem.

Note: de officiële boeklancering met genodigden vindt plaats in november.

Over Verspilling is Verrukkelijk

Verspilling is Verrukkelijk is een stichting zonder winstoogmerk met 25+ missiegedreven ondernemers die lekkere en creatieve producten maken van ingrediënten die anders worden weggegooid. Denk aan soap en shampoo bars op basis van koffiedik en sinaasappelschillen, biertjes en koekjes van oud brood of siropen van vers fruit, geoogst bij de boer of gered uit de container. Deze ondernemers hebben stuk voor stuk een fantastisch en inspirerend achtergrondverhaal. Ze realiseren een switch in het huidige voedselsysteem en maken impact met hun gedrevenheid. Hun producten dragen bij aan klimaatdoelstelling SDG 12.3: 50% minder voedselverspilling in 2030. Via de website van Verspilling is Verrukkelijk kunnen bedrijven en consumenten verspillingsvrije foodboxen met deze producten bestellen.