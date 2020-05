Disruptieve duurzame innovatie van RAW Paints ‘zal wereldwijde verfindustrie doen schokken’

Het in Nederland gevestigde RAW Paints heeft een formule (patent pending) voor wit pigment ontwikkeld om titaniumdioxide in witte verven te vervangen voor gebruik van binnen- en buitenmuurverven, in slechts één formule. Waarom is dit wereldnieuws? In de wereldwijde verf- en coatingindustrie bestaat er geen alternatief voor titaniumdioxide – alle witte verven moeten titaniumdioxide bevatten. De industrie heeft zich tevergeefs in de afgelopen 3 jaar verzet (in verschillende brieven gericht aan de Europese Commissie) tegen het proces van de inmiddels gepubliceerde verordening (18 februari 2020) om titaandioxide in poedervorm te classificeren als kankerverwekkend. RAW Paints claimt met haar innovatie dat er nu wel een alternatief beschikbaar is.

Aanvullend heeft RAW Paints ook een patent aangevraagd voor een nieuwe oplossing voor ondergronden met een vochtpercentage tot 10%, waar de huidige standaard maximaal 4% is.

Titaniumdioxide

Titaniumdioxide is het witte pigment in verf en zorgt o.a. voor een goede dekking. De jaarlijkse handel in titaandioxide bedraagt zo’n 11,3 miljard EURO waarvan 6,5 miljard EURO in verf. Blootstelling tijdens de productie en toepassing van producten die titaandioxide bevatten, kan schadelijk zijn en daarom moeten deze producten vanaf 1 oktober 2021 worden geëtiketteerd als ‘kan kanker veroorzaken.

Innoverend karakter RAW Paints werpt vruchten af

RAW Paints’ uitvinding, een formule van wit pigment voor het gebruik in binnen- en buitenmuurverf, claimt in één laag dekkend te zijn. Met deze uitvinding blijft RAW Paints de verfindustrie vernieuwen. RAW Paints begon in 2016 door aan te tonen dat water niet nodig is in het productieproces van verf: de introductie van een klasse 1 verfpoeder op hechting en UV-bestendigheid. RAW Paints UV-RESISTANT won hiervoor de klimaatprijs van Accenture Innovation Awards in 2018. Door simpelweg water toe te voegen aan de poederformule wordt vlak voor het moment van schilderen door de eindgebruiker een sterke tweecomponenten verf gemaakt door het mixen van RAW Paints’ poeder met kraanwater.

Voordelen van RAW Paints’ verven

Het produceren en distribueren van verf in poedervorm heeft meerdere voordelen:

Géén waterverbruik tijdens productie

geen onnodig afvalwater

Minder gewicht tijdens transport met als gevolg een lage CO2 uitstoot

Géén Vluchtige Organische Stoffen (VOS) voor conservering

Langere onderhoudsvrije periode door perfecte hechting – UV-bestendigheid verhogend door eenvoudig periodiek te reinigen

Meng alleen wat je nodig hebt

geen restanten verf of halflege blikken meer

En nu zijn daar als voordeel de afwezigheid van titaniumdioxide en hechting op ondergronden met vochtgehaltes tot 10% bij gekomen. Deze innovatie geeft de verfindustrie de mogelijkheid haar imago te verbeteren, de juiste duurzame koers om bij te dragen aan het reduceren van de CO2-emissies.

Uniek in het hechten aan vochtige oppervlakken

RAW Paints, met zijn verf in poedervorm, waaraan op het laatste moment voor het aanbrengen water wordt toegevoegd, zorgt voor een sterk tweecomponenten verfsysteem. Normale verfsystemen kunnen alleen hechten op oppervlakken met een vochtgehalte van 4% of minder; RAW Paints hecht aan oppervlakken met een vochtgehalte tot 10% (ook patent aangevraagd).

RAW Paints levert verf voor interieur, inclusief badkamers, natte ruimtes en kelders met een hoog vochtpercentage in muren, waarop de verf moet worden aangebracht. Daarnaast voor exterieur voor zowel normale als, met name, extreme omstandigheden: zoals blootstelling van de gevels aan zout en wind en belangrijker nog, hoge vochtpercentages in de steen. De huidige verfsystemen hechten op ondergronden met een vochtpercentage van 4% of lager. RAW Paints biedt nu de oplossing voor ondergronden met een vochtpercentage tot 10% . Tot slot biedt RAW Paints speciale verven voor vloeren (binnen en buiten) en daken.

Groter draagvlak voor het gezamenlijke doel

RAW Paints, met een vrouwelijke oprichter, is partner van United Nations Global Compact, Dutch Green Building Council, De Groene Groeiers, MVO (de beweging van ondernemers in de nieuwe economie), Climate Cleanup en is het recent toegelaten tot het Solar Impulse Network om zo haar missie volgen om de verfindustrie te verduurzamen.

RAW Paints’ missie is verandering aanbrengen in de huidige verfindustrie door te laten zien dat water niet nodig is in het productieproces noch in het transport en daarmee klimaatdoelstellingen ook in de verfindustrie kunnen worden behaald.

RAW Paints gelooft in PEOPLE – PLANET – PROFIT

PEOPLE – door zorg te dragen voor mensen en relaties, transparant te zijn, open te staan voor kansen. PLANET – door lef te tonen, door anders te durven en door out-of-the-box concepten te ontwikkelen om de kwaliteit van leven voor mens en planeet te verbeteren. PROFIT – door te delen met partners om de groei te bevorderen, winst te maken en het leven voor iedereen gemakkelijker te maken.

Door te zorgen, te durven en te delen, kunnen we gezamenlijk de doelstellingen bereiken om een betere wereld achter te laten voor de volgende generaties.