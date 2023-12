In de laboratoria van Koninklijke Van Wijhe Verf wordt voortdurend gewerkt aan minder milieubelastende verfsoorten. Deze Concept Paints zijn volop in ontwikkeling en de resultaten zijn hoopgevend voor een duurzame toekomst. Baanbrekend is de nieuwe Concept Paint genaamd Flower Power. Een muurverf die met een Carbon footprint van 24 Kg CO2Eq / 100 Kg product aanzienlijk beter scoort dan alle bestaande verven. Hoe krijgt Van Wijhe verf dat voor elkaar?

Marlies van Wijhe, CEO van Koninklijke Van Wijhe Verf: ‘Het begon als vrijdag-middag-experiment. Ik vroeg aan Ron Hulst, Manager R&D, of het idee van Concept Paints hem aansprak. Vergelijk het met concept cars in de automobielindustrie. Eerst om intern te laten zien waar toe we in staat zijn. Om te laten zien dat we onderweg zijn. Om leveranciers van grondstoffen te interesseren en elkaar te versterken. Om diezelfde reden komen we nu in deze conceptvorm met onze nieuwe verf naar buiten, de Flower Power muurverf.’

Grondstoffen

‘Wij realiseren ons dat onze grootste uitdaging is om in de toekomst aan de juiste grondstoffen te komen. Wij zijn altijd al koploper geweest in onze branche waar het gaat om duurzame ontwikkeling. We zijn de eerste B-Corp in de chemische sector. We fabriceerden de eerste biobased muurverf. Wij zien duurzaamheid als kans. Daarom wachten we niet op wetgeving, green deals of totale verboden van bepaalde grondstoffen. Het gaat anders worden dan het altijd was. We moeten ons open stellen voor andere mogelijkheden. We willen verrast worden, willen leren, dat drijft ons om met Concept Paints bezig te zijn.’

Flower Power titaandioxide-vrij

Ron Hulst: ‘We zijn optimistisch gestemd. Met Flower Power brengen we een hoopvol verhaal en laten we zien wat er nu al allemaal mogelijk is. Wat als we grens- en branche overstijgend kennis delen en onze krachten bundelen? Het is ons gelukt Titaandioxide, een van de meest vervuilende basisgrondstoffen van verf, uit de nieuwe muurverf te halen. Titaandioxide is een prachtig pigment, het zorgt voor het witste wit in de verf. Titaandioxide heeft echter een heel negatief effect op de Carbon Footprint. Wij halen ons Titaandioxide uit Europa, maar het meeste komt uit China. Om het bruikbaar te maken wordt het Titaandioxide in z’n oervorm met zuren behandeld. China slaat het afvalwater op in stuwmeer achtige bekkens. Dit hele proces is erg vervuilend. Het voldoet wellicht op papier, maar wij willen dit niet. Flower Power heeft geen Titaandioxide in zich, daarmee is het een aanzienlijk minder milieubelastende muurverf. De verf is zowel met kwast, roller als spuit op te brengen. De verfeigenschappen veranderen. Bij het aanbrengen is de verf transparant, deze droogt dekkend op. Het vraagt van de schildersbranche en de consument een andere manier van naar verf kijken. Zoals gezegd, het gaat anders worden en we kunnen ons daar maar beter op voorbereiden.’

Geen microplastics

‘Van microplastics willen we af. Flower Power bevat geen primaire microplastics’, vertelt Ron Hulst verder. ‘We haalden de acrylaten, de zogenaamde koolstofketens, eruit. We voegden een ander bindmiddel, bio afbreekbaar, toe. We denken ook geen secundaire microplastics te veroorzaken bij bijvoorbeeld schuren of afbladderen van de verf. De verf is biologisch afbreekbaar dat verder onderzoek in de toekomst moet gaan uitwijzen. Dit zou een enorme stap in de transitie naar schone en duurzame verven zijn’.

Biobased

‘Flower Power is biobased of soil based zoals we ook wel zeggen. Iets is pas echt biobased als het bronmateriaal terug groeit in de levensduur van het daarvan gemaakte. En alvast een winstwaarschuwing: een hoog biobased gehalte is niet per definitie een lage Carbon footprint. Daar spelen meer factoren een rol. De biobased content meten we met een koolstof 14 analyse. Er zijn meerdere officiële meetmethodes die verschillen in wat je aanbiedt voor de meting. Dit maakt vergelijken lastig. Je kunt de verf in z’n geheel meten of je kiest voor een kleiner deel daarvan. Daarom geven we bij Flower Power open en transparant de gemeten waarden weer met vermelding van welke meetmethode daarbij is gebruikt.

Het totale 1 liter blik Flower Power heeft een biobased gehalte van 61%, gemeten volgens NEN 16640. Dit is aanzienlijk hoger dan onze Wijzotex Mat met een gehalte van 19%. Meten we op een deel van de verf volgens de meetmethode 6866 van de Amerikaanse normenorganisatie ASTM dan komen we op een gehalte van 94% biobased, maar dit kan iemand anders niet zomaar controleren. De door ons gebruikte metingen zijn gecertificeerd. Natuurlijk keken we naar het effect op de Carbon Footprint, omdat dit veel meer zegt over de milieubelasting. We vergeleken Flower Power met onze basis muurverf Wijzotex Mat en met een Wijzotex Extra Mat op basis van onze BIOseries technologie. De tabel laat een ontwikkeling zien waarbij we de footprint met zo’n 70% terugbrengen.

Tabel: biobased content vlg. NEN16640 LCA in Kg CO2Eq / 100 Kg Product

–Wijzotex Mat 19% 103

–Wijzotex Extra Mat BIOseries 41% 156

–Flower Power 61% 24

Kleurkracht uit de natuur

‘Hoe gaan we de kleuren van de toekomst maken is een vraag die ons bezighoudt. We ontwikkelden voor Flower Power vier kleurpasta’s, met kleuren uit de natuur. Gemaakt van biologisch materiaal. We werkten hierbij nauw samen met onze leveranciers. Deze natuurlijke pigmenten hebben we in de verf getest op dekkingsgraad, glans, kleurvastheid, schrobklasse enzovoorts. De testen die we op elke verf loslaten. De resultaten hebben ons positief verrast.’ Marlies van Wijhe: ‘Het zou mooi zijn als we deze muurverf binnenkort ergens in de praktijk kunnen opbrengen. Laat een partij die dit aandurft zich bij ons melden. Dit past natuurlijk prima bij een duurzaam project, waarbij bijvoorbeeld bestaande casco’s worden gebruikt en voorzien worden van een nieuwe inbouw. Vaak blijven de oude betonmuren hierbij onbehandeld voor de industriële look, terwijl een frisse kleur niet zou misstaan.

Over de schrobklasse nog het volgende. In Nederland zijn we gewend om van klasse 1 uit te gaan, dit in tegenstelling tot onze omringende landen. Flower Power zit in klasse 3, het lukt ons om dit te verhogen tot klasse 2. Daarnaast scoort Flower Power heel hoog op test “Burnish resistance”, zeker zo belangrijk voor de consistente kwaliteit van de toegepaste verf.’

Doorontwikkeling

‘Natuurlijk, deze Flower Power is nog niet uitontwikkeld. Er is meer onderzoek nodig. Inherent aan biologische grondstoffen is dat bij de kleur wit na verloop van tijd een lichte vergeling optreedt. In onze huidige cultuur vinden we dat vervelend. Maar is dat ook zo? Is het ook te zien als een teken dat je wat goeds op de muur hebt aangebracht? Meer onderzoek is nodig om te zien hoe kleurvast de natuurlijke pigmenten zich op termijn houden, hoe kleurvast zijn de kleuren zonder UV- blokkers? Welke conservering we kunnen ontwikkelen die de huidige vervangt? We hebben belangrijke stappen gezet. Dit roept vragen op, precies dat was de bedoeling. Dat is de aanzet tot weer nieuwe ontwikkelingen. Vragen en leren brengt ons verder. Wij staan bij onze leveranciers bekend dat we ze lastige vragen stellen. Onze interne schilders werkten met Flower Power en zetten proefvlakken op. Enkele opvallende uitkomsten: de geur is anders en zeker niet vervelend, er is nauwelijks sprake van baanvorming, de verf kan verspoten worden. Kortom, het is nu al een bruikbare verf.

Foto: Marlies van Wijhe, Ron Hulst