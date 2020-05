De nieuwe Albert Heijn-collectie: bedrijfskleding in een duurzaam jasje

Medewerkers van Albert Heijn krijgen nieuwe bedrijfskleding. Deze kleding is voor het overgrote deel circulair geproduceerd: van gedragen textiel en gebruikte plastic flessen. Medewerkers stonden zelf aan de basis van de nieuwe kleding: zij beoordeelden de verschillende designs en testten de kleding op draagcomfort en bewegingsvrijheid. De kleding sluit aan op het nieuwe winkelconcept van Albert Heijn met veel aandacht voor vers assortiment. Vanaf begin juni is de kleding voor het eerst te zien in de winkel.

Albert Heijn is al ruim 130 jaar onderdeel van het straatbeeld en verandert mee met het leven van de klant, al generaties lang. Bij alle veranderingen en metamorfoses die de winkels doormaken, past ook nieuwe bedrijfskleding: inspirerend en nog steeds vertrouwd. Samen met een team winkelmedewerkers werd de nieuwe kleding ontworpen en getest. Die moest niet alleen lekker zitten maar ook eigentijds zijn. Het resultaat: herkenbaar Albert Heijn blauw met nieuwe elementen zoals schorten en oranje kleuraccenten. De kleding laat zien dat verse producten centraal staan in de winkel: medewerkers zijn voor klanten duidelijk herkenbaar als experts die kunnen adviseren over bijvoorbeeld het bereiden en bewaren van groente en fruit of het maken van de lekkerste borrelplank. De kleding wordt in eerste instantie verstrekt aan medewerkers in de Albert Heijn-supermarkten en Albert Heijn to go. Medewerkers van de bezorgservice volgen volgend jaar.

Circulair

Een belangrijke voorwaarde bij de selectie van de nieuwe kleding was dat die duurzaam geproduceerd zou zijn. Het gaat tenslotte om de grootste collectie van Nederland, een hele verantwoordelijkheid. Albert Heijn werkt hiervoor samen met Schijvens, een familiebedrijf dat sinds 1863 bedrijfskleding ontwerpt en onlangs de Nederlandse Circular Award Business 2020 won. Schijvens maakt bedrijfskleding uit afgedragen of versleten kleding in combinatie met gerecycled PET, waardoor het garen sterk, kleurvast en slijtvast blijft. Alle oude bedrijfskleding wordt bij Schijvens ingeleverd om uiteindelijk te recyclen tot nieuwe bedrijfskleding.

De nieuwe Albert Heijn XL aan de Jacobslaan in Nijmegen heeft de primeur, daar dragen medewerkers vanaf 2 juni de nieuwe kleding. De rest van de winkels volgt vanaf de zomer.