De medewerkers van McDonald’s Restaurants worden letterlijk in een nieuw jasje gestoken: in samenwerking met Schijvens Corporate Fashion is er namelijk een nieuwe duurzame kledinglijn ontwikkeld. Medewerkers hebben zelf ook geholpen bij de keuze van de bedrijfskleding, waardoor deze hippe kledinglijn veel variatie bevat en helemaal bij deze tijd past. De bedrijfskleding is ook nog eens circulair: oude bedrijfskleding van McDonald’s wordt ingezameld en als grondstof gebruikt voor de productie van de nieuwe kledingstukken.

Zo’n tweehonderd Nederlandse Restaurants stappen deze week over op de nieuwe bedrijfskleding die een veel minder formele uitstraling heeft dan de huidige collectie. Zo is er een hoodie toegevoegd aan de kledinglijn en is er veel oog voor detail, van sesamzaadjesstiksels tot kleine en speelse borduursels. Alle broeken zijn voortaan jeans, waarbij de Crew kan kiezen uit een regular of slimfit pasvorm. Op advies van geraadpleegde medewerkers is er een elastische band aan de broek toegevoegd voor meer draagcomfort. Ook is er een breed assortiment aan hoofddeksels, van een sunvisor tot een baseballpetje, om de Crew meer keuze te geven. En de softshell jas voor buiten heeft een uitneembare voering zodat deze bij verschillende temperaturen gedragen kan worden. De collectie voor het managementteam in de Restaurants is anders dan die voor de Crew, maar past wel in het tijdsbeeld van nu: de sweatblazer en het jurkje hebben een casual uitstraling gekregen.

Het familiebedrijf Schijvens uit Hilvarenbeek produceert sinds 2020 alle bedrijfskleding voor de Nederlandse McDonald’s Restaurants en maakt alle kleding van gerecycled katoen en gerecycled polyester, inclusief oude bedrijfskleding ingezameld uit de Restaurants. Het bedrijf is lid van de Fair Wear Foundation, een organisatie die zich inzet voor betere werkomstandighe­den in textielfabrieken wereldwijd.

Jaap Rijnsdorp-Schijvens, CEO van Schijvens, is enthousiast over nieuwe kledinglijn: “Het bijzondere aan deze opdracht is dat we de nieuwe bedrijfskleding samen met McDonald’s medewerkers, vóór McDonald’s medewerkers hebben ontwikkeld. Zij vonden het heel tof dat we van hun oude kleding nieuwe bedrijfskleding hebben gemaakt. Als familiebedrijf vinden we het belangrijk om met elke generatie weer stappen voorwaarts te zetten. McDonald’s daagt ons daar ook echt op uit, dat maakt deze samenwerking heel bijzonder.”

“Kleding waarin je je fijn voelt en die uitstraalt wie we zijn, is voor onze 20.000 medewerkers erg belangrijk. De kleding weerspiegelt onze identiteit. De voorwaarde hierbij is dat de kleding op een verantwoorde wijze wordt geproduceerd”, aldus Ineke Jeuster, Director People bij McDonald’s Nederland. “Ook ben ik blij met het verzoek van onze Franchisenemers om het logo van het Ronald McDonald Kinderfonds op de mouwen van de kleding toe te voegen. Op deze manier dragen wij onze band met het Kinderfonds nog zichtbaarder uit in de restaurants.”