Schijvens wint Circular Award Business 2020

De Circular Award Business 2020 is gewonnen door Schijvens. De prijs gaat naar het bedrijf dat het meest circulair innoveert binnen hun eigen bedrijfsvoering en laat zien wat een circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Schijvens werd door de jury geroemd voor zijn impact in de textielindustrie. Met de uitreiking is de vijfde editie van de Week van de Circulaire Economie afgetrapt.

Schijvens ontwerpt en produceert al sinds 1863 bedrijfskleding. Sinds enige jaren maakt de organisatie ook circulaire bedrijfskleding bestaande uit vijftig procent gerecyclede, afgedragen of kapotte werkkleding en vijftig procent gerecyclede PET. Hierdoor hoeft het bedrijf geen gebruik te maken van nieuwe grondstoffen. Inmiddels verdient zestig procent van de kleding afkomstig van dit bedrijf het label ‘circulair’.

Door een eigen retoursysteem op te zetten is het Schijvens gelukt kleding op te halen bij verschillende klanten. Aan het garen worden vezels toegevoegd van gerecycled PET zodat het sterk, kleurvast en slijtvast is. Het resultaat: honderd procent circulair garen. Daarnaast ontwerpen de stylisten van Schijvens de kleding op zo’n manier dat het zo makkelijk mogelijk weer geshredderd kan worden wanneer het afgedragen of kapot is.

De jury roemt dit bedrijf om het sluiten van kringlopen in de textielketen hoger op de R-ladder (kringlopen ladder). Juryvoorzitter Mark Groot Wassink (Koninklijke Auping): “Schijvens is een onderneming die al heel lang thuis is in de textielindustrie, één van de meest vervuilende industrieën wereldwijd. Ze begrijpen de impact van hun producten en productiewijze en zijn erin geslaagd bij te dragen aan een oplossing.”

Provincie Noord-Holland wint Circular Award Public 2020

Winnaar van de Circular Awards Public is Provincie Noord-Holland. De eervolle vermelding gaat naar de Recycle Sint, een (burger)initiatief van Elif Algu, waarbij op vrijwillige basis ruilmarkten worden opgezet om speelgoed te ruilen.

De Provincie Noord-Holland heeft de kansen voor hoogwaardig hergebruik van hout in Noord-Holland in kaart gebracht. De jury roemt dit project als mooi voorbeeld van Holland als houtland. Vet: “Hout houdt heel lang CO2 vast als je het gebruikt voor een langdurige toepassing in, bijvoorbeeld, de bouw. Er is ook bijna geen circulairder materiaal te bedenken dan hout. In de provincie Noord-Holland is nu een belangrijke pilot uitgevoerd, waarin 1.200 balken en zeven kilometer aan houten gordingen selectief zijn gesloopt en beschikbaar zijn gemaakt voor hergebruik. Een mooi voorbeeld dat veel navolging verdient. Holland is een verbastering van houtland. Daarom een oproep aan architecten: ga ontwerpen met hout!”

Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam is er voor een waarde van minimaal 200 miljoen euro gebruikt hout beschikbaar per jaar. De provincie ontwikkelde een openbaar rekenmodel voor verschillende businesscases en is gestart met twee pilots voor circulaire houtketens. Zo worden van bomen uit Amsterdam houten detailleringen gemaakt voor de bouw en krijgen restbalken uit slooppanden een tweede leven in andere gebouwen.

Juryvoorzitter prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW): “In 2019 werden er in aanloop naar Sinterklaas circa 44.000 stukken speelgoed verruild, voor een marktwaarde van meer dan 1.200.000 euro. Dat je dat georganiseerd krijgt is heel knap. En dus een groot compliment aan initiatiefneemster Elif Algu! Zo kunnen we ook eens een andere Sinterklaasdiscussie voeren.”

Over de Circular Awards

Uit 121 inzendingen zijn drie opvallende circulaire bedrijven en drie projecten van publieke instellingen geselecteerd. Deze maandag koos de vakjury samen met het publiek één winnaar van de Circular Award Business en één winnaar voor de Circular Award Public. De jury reikte daarnaast ook een eervolle vermelding uit aan een iconisch circulair burgerinitiatief.

Onder leiding van Mark Groot Wassink (Koninklijke Auping, winnaar Circular Award Business 2019) heeft een deskundige jury, bestaande uit gerenommeerde experts op het gebied van circulariteit, het meest opvallende circulaire bedrijf voor de Circular Award Business geselecteerd. Een vakjury onder leiding van prof. dr. Louise Vet (NIOO-KNAW) heeft besloten over de winnaar voor de Circular Award Public en de Eervolle Vermelding Burgerinitiatieven. Juryleden zijn onder andere, Cathelijn Peters (directeur Unie van Waterschappen) en Antoine Heideveld (Versnellingshuis Nederland Circulair).

De Circular Awards is een initiatief van het Versnellingshuis Nederland Circulair! in opdracht van het ministerie van IenW. De Awards werden uitgereikt tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie, tevens de start van de vijfde editie van de Week van de Circulaire Economie. Meer informatie en het programma van de Week is te vinden op www. deWeekvandeCirculaireEconomie. nl.