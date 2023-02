Vanaf nu steken alle medewerkers van Dirk van den Broek de mouwen in een vernieuwd jasje. De nieuwe bedrijfskleding, geproduceerd in samenwerking met Schijvens Corporate Fashion, is volledig circulair. Door oude Dirk-kleding in te zamelen en te combineren met gerecyclede PET-flessen, oceaanplastic en biologisch katoen, worden de stoffen van de nieuwe outfits ontwikkeld. Per zondag 19 februari werkt iedereen in de nieuwe outfit.

Uniek accent: paraaf van de heer Dirk van den Broek

Na ruim anderhalf jaar na een zorgvuldig traject van ontwerpen, materiaalkeuze en testen zijn de kledingstukkendoor de keuringen heen en klaar om gedragen te worden. Zo is er uitvoerig getest op onder andere draagcomfort, maatvoering en waservaring, om de kwaliteit en comfort van de kleding te optimaliseren. In het oog springend detail van de nieuwe bedrijfskleding is de duidelijk zichtbare paraaf van de oprichter van de supermarktketen.

Marcel Huizing, algemeen directeur van Dirk van den Broek: “We zijn erg blij om onze nieuwe bedrijfskleding eindelijk aan de buitenwereld te tonen. Naast alle details op het gebied van draagcomfort en het uitstralen van de echte Dirk-identiteit, zoals de paraaf van de oprichter van het familiebedrijf, is de kledinglijn bijzonder door de gerecyclede stof en de duurzame wijze waarop de kleding geproduceerd is.”

Wie draagt wat?

De nieuwe kleding laat wederom duidelijk zien wie op welke afdeling werkzaam is. Ook in de nieuwe ontwerpen zullen de kassamedewerkers iets anders dragen dan de supermarktmanager en de AGF-medewerker. De grootste nieuwkomers in de kledinglijn zijn de vesten. Zo krijgen de versmedewerkers die altijd de koelcel vullen een sportief vest. Medewerkers op de kassa-afdeling krijgen een vest in blazerstijl. Onder deze vesten wordt een polo gedragen, net zoals de andere medewerkers. De bakkerij- en AGF-medewerker dragen over de polo een schort en op het hoofd de bekende pet. De afdelingsmanagers dragen een gilet over een overhemd en de supermarktmanagers zijn in de nieuwe kleding herkenbaar door het extra colbert en een stropdas of sjaal.