De bananenfabriek; een smakelijk businessmodel tegen verspilling

Eten volgens het “nieuwe normaal” betekent gelukkig niet langer dat we nooit meer buiten de deur kunnen eten. Wat het wel betekent is dat voedsel verspillen, écht niet meer normaal is. De wereld is klaar voor een nieuwe aanpak, want die waste is letterlijk weggegooide business, volgens start-up SUNT. Met hun nieuwe project ‘The Banana Factory’ gaan ze de verspilling van miljoenen bananen in Nederlandse en Belgische havens tegen en ontwikkelden ze een smakelijk businessmodel.

SUNT ziet er wel brood in

‘‘Ieder jaar wordt er zo’n 1,3 miljard kilo aan business weggegooid: voedsel waar helemaal niks mis mee is, maar toch de stempel “waste” heeft gekregen. Zoals de bananen die we gebruiken in ons bananenbrood’’, aldus Laura Hoogland (30), oprichter van Sunt. Hoogland lanceerde haar bananenbroodmerk in mei vorig jaar bij Albert Heijn en steeg de gestelde sales targets al snel met 400% voorbij.

Inmiddels is Sunt in 3 Europese landen verkrijgbaar en gaan er wekelijks duizenden bananenbroden over de toonbank. Tot op heden werd het bananenbrood van gemaakt van bij telers in Ecuador afgekeurde bananen, maar ook in eigen land valt veel te halen. ‘’Voor de teelt van een kilo bananen is gemiddeld 860 liter water nodig, stoot je 0,75 kilo co2 uit en dan hebben we het nog niet eens gehad over de 9695 kilometer lange reis die deze bananen maken om naar Europa te komen. Onze bananenbroden bestaan voor 37% uit bananenpuree. Toen we er dus achter kwamen dat in de Nederlandse en Antwerpse havens ook miljoenen groene en gele bananen weggegooid worden, was het idee van de bananenfabriek snel geboren’’. De bananenfabriek, zoals Hoogland het noemt, verwerkt dit soort bananen tot hoogwaardige bananenpuree. ‘’Niet alleen een interessant businessmodel voor ons, maar ook een mogelijkheid om lokaal voedselverspilling drastisch te verminderen’’ aldus Laura.

‘s Werelds eerste bananenfabriek

De startup verwacht vanaf begin 2021 de miljoenen verspilde bananen uit de havens van Nederland en België in hun bananenfabriek te verwerken tot grondstof voor in haar eigen en – op termijn – andermans producten.

‘’Momenteel zijn we druk bezig met de pilot en het vormgeven van de productielijn. Omdat het opzetten van een fabriek waar je van ‘waste’ nieuwe voedingsmiddelen gaat maken vrij complex is, hebben we een partnership gesloten met Tekkoo. Met PeelPioneers, waar zij sinaasappelschillen o.a. verwerken tot etherische olie voor voedingsproducten en hygiëneproducten, hebben zij eerder laten zien dat er business zit in waste. Ze geven ons nu de mogelijkheid, om zowel financieel als met ontzettend veel kennis, ‘The Banana Factory’ te starten’’. Voor eenieder die er net als het jonge merk wel brood in ziet, SUNT is nog op zoek naar kapitaal voor het daadwerkelijk bouwen van de fabriek.