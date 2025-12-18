Het is weer bijna het einde van het jaar. Tijd om de balans op te maken wat het meest gelezen nieuws is op het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen (www.duurzaam-ondernemen.nl). Het meest gelezen nieuwsbericht in 2025 is het nieuwsbericht over Homey en Solyx Energy die de krachten verbinden voor de volgende stap in slim energiebeheer. Op plaats 2 staat het bericht over www.salderingsclaim.nl die claims van huishoudens en bedrijven verzamelen die schade gaan lijden door de beleidswijziging ten aanzien van de salderingsregeling van zonnepanelen. Het bericht dat veel zonnepanelenbedrijven hierdoor failliet gaan staat op plaats 3. De gewijzigde wetgeving in de EU met betrekking tot de wetten CSRD en CSDDD hield de gemoederen flink bezig afgelopen jaar. In de top 10 staan maar liefst 3 nieuwsberichten die hierop betrekking hebben.

Energiehuishouding wordt steeds ingewikkelder: zonnepanelen, thuisbatterijen, EV-laders en dynamische prijzen. Dit resulteert in een wildgroei aan apps voor aansturing, terwijl alles juist op elkaar afgestemd moet worden. Tel daarbij op dat de salderingsregeling verdwijnt, en de urgentie is duidelijk: zonnepaneel-eigenaren zoeken een betaalbaar én toekomstbestendig plan. Homey en Solyx Energy verbinden krachten voor de volgende stap in slim energiebeheer.

In reactie op de aangekondigde stopzetting van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen gaat www.salderingsclaim.nl huishoudens en bedrijven verzamelen die schade gaan lijden door deze beleidswijziging. De salderingsregeling, die sinds de invoering in 2013 consumenten in staat stelde om overtollige stroom die zij met zonnepanelen produceerden terug te leveren aan het net en daarvoor een vergoeding te ontvangen, wordt vanaf 1 januari 2027 stopgezet. Deze wijziging heeft aanzienlijke financiële gevolgen voor de 3 miljoen huishoudens die geïnvesteerd hebben in duurzame energie.

De Nederlandse zonne-energiemarkt bevindt zich op een keerpunt. Het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling per 2027 af te schaffen, heeft een kettingreactie veroorzaakt die de sector ingrijpend verandert. Als gevolg ziet Troostwijk Auctions een stijgend aantal veilingen door faillissementen onder zonnepanelenbedrijven en een opmerkelijke verschuiving in de bestemming van overtallige zonnepanelen.

Nieuwe gegevens tonen een dramatische stijging van de concentraties van de chemische stof TFA (trifluorazijnzuur, een chemische stof behorende tot de pfas-groep) in Europese wijnen. De onderzoeksresultaten zijn vandaag gepubliceerd door het Pesticide Action Network (PAN Europe) in het rapport Message from the Bottle – The Rapid Rise of TFA Contamination Across the EU.

Afgelopen weekend zijn een aantal pagina’s gelekt van het Omnibusvoorstel, dat de CSRD, de CSDDD en de EU Taxonomie verordening zodanig moet aanpassen dat de regeldruk voor grote ondernemingen verminderd wordt. Persbureau Bloomberg heeft inzage gehad. Dit document toont een rigoureuze inperking van deze eerdere aangenomen wetten, die via een uitgebreid en zorgvuldig proces tot stand waren gekomen.

De Europese Commissie heeft een nieuw pakket voorstellen aangenomen om de EU-regels te vereenvoudigen, het concurrentievermogen te vergroten en extra investeringscapaciteit te ontsluiten. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het creëren van een gunstiger ondernemingsklimaat om EU-bedrijven te helpen groeien, innoveren en kwaliteitsbanen te creëren.

Nieuw onderzoek van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Elysian Aircraft, toont aan dat batterij-elektrisch vliegen met bijvoorbeeld de Elysian E9X de beste oplossing is voor regionale luchtvaart tot 1000 km. Het onderzoek, dat de milieu-impact van verschillende lucht- en landtransportmethoden over hun volledige levenscyclus vergelijkt, concludeert dat elektrisch vliegen op batterijen tegen 2035 de laagste klimaat-impact zal hebben.

Het Europees Parlement heeft vandaag, woensdag 22 oktober, het mandaat verworpen dat de Commissie Juridische Zaken op 13 oktober heeft aangenomen over vereenvoudigde regels voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) en due diligence-verplichtingen (CSDDD), met 309 stemmen voor, 318 stemmen tegen en 34 onthoudingen. Het parlement moet er nu over eerst over beslissen (13 november) in plaats van dat het direct besproken gaat worden tussen EU Parlement, EU Raad en EU Commissie (de zogeheten triloog).

Qurmit, ontwikkelaar van duurzame energieopslagoplossingen, bereikt een belangrijke doorbraak met haar lood-gel thuisbatterijen. Dankzij een vernieuwend laadproces, ontwikkeld door moederbedrijf TSS4U, gaan deze batterijen nu twee keer zo lang mee als andere soortgelijke batterijen op de markt. Dit betekent dat de batterijen niet alleen veilig en makkelijk te recyclen zijn, maar ook technisch gezien net zo goed presteren als de veelgebruikte lithium-ion batterijen.

Intratuin gaat voor een goed bio-begin van het nieuwe jaar. Sinds deze maand is er in de winkels een breed biologisch assortiment aan kamerplanten te vinden. Ben je op zoek naar gezonde, biologisch gekweekte kamerplanten? Look no further: om je een handje te helpen zijn er in verschillende winkels speciale plekken ingericht, zoals de ‘Biotafel’, waar ze worden uitgelicht. Van Aloë Vera en varens tot vetplanten. Hiermee is Intratuin een van de eerste retailers met een grootschalig biologisch assortiment.