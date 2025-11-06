Energiehuishouding wordt steeds ingewikkelder: zonnepanelen, thuisbatterijen, EV-laders en dynamische prijzen. Dit resulteert in een wildgroei aan apps voor aansturing, terwijl alles juist op elkaar afgestemd moet worden. Tel daarbij op dat de salderingsregeling verdwijnt, en de urgentie is duidelijk: zonnepaneel-eigenaren zoeken een betaalbaar én toekomstbestendig plan. Homey en Solyx Energy verbinden krachten voor de volgende stap in slim energiebeheer.

De missing link voor zonnepaneel-eigenaren

Door de samenwerking tussen twee Nederlandse innovators, Homey en Solyx Energy, kunnen huishoudens nu ook de wateraccu aansturen via één centrale app. Met behulp van eenvoudige regels, of flows, zoals Homey het noemt, kun je zo gek gaan als je zelf wilt. Op maandag de EV-lader voorrang geven, op dinsdag gas besparen door middel van zonnepanelen, en woensdag voordeel halen uit de negatieve dynamische prijzen. Dat is nu mogelijk.

De gouden driehoek na 2027

2.7 miljoen Nederlandse huishoudens hebben zonnepanelen, en leveren gemiddeld 70% van de opwek terug. Nu de salderingsregeling wordt afgeschaft in 2027, zijn oplossingen nodig. Het timen van de vaatwasser is een no-brainer, maar heeft beperkte impact. Eigenlijk zijn er drie grote slagen te maken voor zonnepaneeleigenaren: de thuisbatterij, een elektrische auto én de wateraccu. Het interessante van deze drie slagen is, dat ze op termijn naast elkaar kunnen functioneren. Huishoudens kunnen dus uitbreiden over tijd, en investeringen spreiden.

De thuisbatterij is de bekendste oplossing, maar wel kostbaar. Plug-in batterijen winnen populariteit, maar hiervan is de opslagcapaciteit beperkt. De elektrische auto leent zich als batterij op wielen om veel overtollige zonne-energie te benutten. Alleen: zelfs al heb je een elektrische auto, dan staat deze op het middaguur lang niet altijd aan de lader. De derde optie, de wateraccu (of zonnestroomboiler), is een stuk minder bekend. Terwijl dit juist de minst dure oplossing is, die ook nog eens gas bespaart.

De wateraccu en de revival van de elektrische boiler

De wateraccu, ook wel zonnestroomboiler genoemd, bestaat uit de Nymo van Solyx Energy en een gewone elektrische boiler. Een boiler voor een driepersoonshuishouden slaat zo’n 10kWh op, dus heeft veel meer opslagcapaciteit dan de meeste thuisbatterijen. De Nymo is een slimme dimmer, die ervoor zorgt dat de boiler alleen wordt verwarmd op onbenutte zonne-energie, dus stroom die anders wordt teruggeleverd. De wateraccu is met name geschikt voor huishoudens die nu hun water verwarmen op gas, met de CV-combiketel. Het resultaat: douchen op zon in plaats van op gas. De kosten: zo’n 1250 euro, terwijl de jaarlijkse besparing al gauw 300-400 euro per jaar is.

De elektrische boiler verloor jarenlang aan terrein, want een warmtepomp is efficiënter. Maar in een wereld met steeds meer zonnestroom wordt de boiler opnieuw populair. Geen gas, geen verspilling van zonne-energie, en een perfecte buffer die pieken en dalen in het elektriciteitsnet helpt opvangen. De wateraccu is dus geen batterij voor opslag van elektriciteit, maar slaat warm water op wat huishoudens gebruiken voor douchen.

Dynamische prijzen en integratie met andere apparaten

“Sinds onze lancering vorig jaar, zijn er meer dan 750 Nymo WaterAccu’s geïnstalleerd. Klanten zijn blij met de eenvoud en het gebruiksgemak – je hebt er geen omkijken naar”, vertelt Emma Snaak mede-oprichter van Solyx Energy. “Door de samenwerking met Homey bieden we nu ook de twee meest gevraagde functionaliteiten: sturing op dynamische prijzen en volledige integratie met andere systemen in het huis.”

De wateraccu aansturen op dynamische energieprijzen is interessant, want zo kan ook in de winter voordeel uit het systeem worden gehaald, als er weinig overtollige zonne-energie is. Daarnaast maakt de samenwerking de wateraccu toekomstbestendig: Homey heeft het breedste scala aan integraties dus als op termijn ook wordt geïnvesteerd in een thuisbatterij of EV-lader, kun alles via dezelfde app worden aangestuurd.