Itho Daalderop en Solyx Energy gaan een strategische samenwerking aan om samen een nieuwe generatie innovatieve warmwateroplossingen te ontwikkelen. De twee Nederlandse bedrijven bundelen daarmee hun individuele krachten, productiecapaciteit en technologische expertise.

Krachtenbundeling van twee Nederlandse innovators

Met deze samenwerking verbinden twee bedrijven zich die beiden een sterke positie hebben binnen de warmwaterketen.

Itho Daalderop beschikt over decennialange ervaring in de productie van warmwater- en klimaattechnologie, grotendeels in Nederland.

Solyx Energy is Nederlands pionier als het gaat om opslag van zonne-energie in warm water, met slimme en toch eenvoudige technologie.

Door deze expertises te combineren ontstaat een krachtige ontwikkelcoalitie die zich richt op nieuwe, efficiënte oplossingen voor warm water en energiegebruik.

Nieuwe stap in duurzame warmwatervoorziening

Door de kennis van Itho Daalderop op het gebied van elektrische boilers te combineren met de slimme sturingstechnologie van Solyx Energy, ontstaat een compleet, plug-and-play systeem dat overtollige zonnestroom automatisch opslaat in warm water.

Emma Snaak, mede-oprichter van Solyx Energy, stelt: “Door de samenwerking met Itho Daalderop kunnen wij in korte tijd een enorme sprong maken in productiecapaciteit en verkrijgbaarheid van deze oplossing. Gezamenlijk kunnen we meer huishoudens helpen hun overtollige zonne-energie te benutten en tegelijkertijd het gasverbruik voor warm tapwater te verlagen. Dit zorgt dus voor besparing op de energierekening, én verdere verduurzaming van Nederlandse huishoudens. Daar doen we het voor.”

Nieuw gezamenlijk product

De samenwerking resulteert begin dit jaar in de lancering van een nieuw gezamenlijk product, speciaal gericht op de uitdagingen waar alle zonnepaneelbezitters mee te maken gaan krijgen: de verdwijning van de salderingsregeling in 2027. Met 2026 als het laatste jaar waarin huishoudens nog volledig kunnen salderen, wordt het steeds belangrijker om opgewekte zonne-energie zoveel mogelijk direct zelf te benutten. Juist daarom is het bundelen van krachten op dit moment zeer verstandig: door nu te investeren in slimme oplossingen voor energieopslag in warm water, spelen Itho Daalderop en Solyx Energy proactief in op de veranderende energiemarkt en bieden zij zonnepaneelbezitters een toekomstbestendig alternatief.

Hoewel details later worden bekendgemaakt, doen beide bedrijven alvast uit de doeken dat het nieuwe product vernieuwend op de markt is qua:

Slimme aansturing

Eenvoudige installatie

Schaalbaar voor nieuwbouw én renovatie

Volledig gericht op toekomstig energiegebruik in woningen

Met de gezamenlijke productintroductie willen beide partijen een nieuwe standaard zetten in warmwatertechniek.

Mark Bussman (Manager Business Development bij Itho Daalderop) vertelt enthousiast over de samenwerking “Ik ben trots op de samenwerking tussen twee echte Nederlandse innovatiebedrijven. Samen hebben we een plug-and-play oplossing ontwikkeld die niet alleen technisch hoogwaardig is en direct financieel voordeel oplevert voor de eindgebruiker, maar ook laat zien dat duurzaamheid verder gaat dan energie alleen: een lange levensduur en geen onderhoud maken dit tot een écht duurzame keuze.”