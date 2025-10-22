Het Europees Parlement heeft vandaag, woensdag 22 oktober, het mandaat verworpen dat de Commissie Juridische Zaken op 13 oktober heeft aangenomen over vereenvoudigde regels voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) en due diligence-verplichtingen (CSDDD), met 309 stemmen voor, 318 stemmen tegen en 34 onthoudingen.

Na de verwerping van vandaag en overeenkomstig artikel 72(3) van het Reglement van het Parlement, zullen de Europarlementariërs tijdens de komende plenaire vergadering in Brussel op 13 november stemmen over wijzigingen in het dossier. Vervolgens kunnen ze beginnen met de besprekingen met de EU-regeringen, die hun standpunt al op 23 juni hebben ingenomen. Het doel is om de wetgeving uiterlijk eind 2025 af te ronden.

In de middag werd er een persconferentie gehouden waarbij President Roberta Metsola (voorzitter van het Parlement) en rapporteur Jörgen Warborn uitleg gaven over de nieuwe eisen op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging en due diligence. Beiden gaven aan teleurgesteld te zijn over de uitslag. Ze gingen verder vooral in op hun ambities voor minder regelgeving en het vervolg.

Achtergrond

Na de vertraagde toepassing van de duurzaamheidsrapportage en due diligence-verplichtingen, beoogt het huidige voorstel deze te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor bedrijven te verlichten. Dit maakt deel uit van het vereenvoudigingspakket Omnibus I dat de Europese Commissie op 26 februari 2025 heeft voorgesteld.

