De Nederlandse zonne-energiemarkt bevindt zich op een keerpunt. Het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling per 2027 af te schaffen, heeft een kettingreactie veroorzaakt die de sector ingrijpend verandert. Als gevolg ziet Troostwijk Auctions een stijgend aantal veilingen door faillissementen onder zonnepanelenbedrijven en een opmerkelijke verschuiving in de bestemming van overtallige zonnepanelen.

De salderingsregeling stelde particuliere eigenaren van zonnepanelen in staat om de door hen opgewekte stroom te verrekenen met hun verbruik, wat resulteerde in aantrekkelijke financiële voordelen. Met het aangekondigde einde van deze regeling in 2027, gecombineerd met dalende energieprijzen en een verzadigde markt, is de vraag naar zonnepanelen onder particulieren drastisch gedaald. In 2024 zag de Nederlandse markt een afname van meer dan 50% in de verkoop aan particulieren, het laagste niveau in tien jaar.

Een golf van faillissementen

Deze terugval heeft geleid tot een golf van faillissementen in de sector. Officiele cijfers over heel 2024 ontbreken, maar vorig jaar gingen in ieder geval meer dan 70 bedrijven failliet, waaronder prominente namen zoals BonGo Solar, Novavolt en Koolen Industries Solar. Deze ontwikkeling zag Troostwijk Auctions ook terug in Nederland met een significante stijging van het aantal veilingen van failliete zonnepanelen bedrijven.

Waar het in 2023 nog 15 bedrijven waren, waren dit er 31 in 2024. Een ruime verdubbeling dus. Inmiddels staat de teller in Q1 van dit jaar op reeds 10 gevallen. Troostwijk verwacht dat dit jaar het aantal zal oplopen tot boven de veertig veilingen door failliete bedrijven. Deze veilingen bevatten niet alleen zonnepanelen, maar ook omvormers, installatiematerialen en bedrijfsvoertuigen. Een recent voorbeeld is de veiling van de inventaris van het failliete Solarclarity, waarbij diverse zonnepanelen en omvormers werden aangeboden.

Vrijwillig stoppen is ook een keuze

Daarnaast zijn er ook veilingen die worden opgezet door vrijwillig stoppende ondernemers. Zij zien geen toekomstperspectief meer door de afgenomen vraag naar zonnepanelen. Het voordeel aan het vroegtijdig en vrijwillig maken van deze keuze, is dat je meer controle hebt over de afwikkeling van de inventaris en voorraden. Bij een faillissement neemt een curator de regie over en beslist hoe je inventaris en voorraden worden verkocht, vaak tegen lage prijzen.

Nieuwe bestemmingen voor overtollige zonnepanelen

Een opvallende trend is de bestemming van de geveilde zonnepanelen. Waar voorheen binnenlandse kopers domineerden, ziet Troostwijk Auctions nu een verschuiving naar buitenlandse partijen, met name uit Oost-Europa. Landen zoals Polen en Roemenië tonen een groeiende interesse in deze apparatuur, wat aangeeft dat de vraag naar zonne-energieoplossingen daar toeneemt.