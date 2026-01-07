De realisatie van een first-of-a-kind fosfaatrecyclingfabriek op het bedrijfsterrein van SNB komt weer een stap dichterbij. SNB en samenwerkingspartner SusPhos gaan samen de volgende engineering fase in voor de recyclinginstallatie. Dit nu de ontwerpfase en de technische due diligence naar de robuustheid van de technologie voor de nieuwe fabriek succesvol zijn afgerond.

SNB en SusPhos willen samen een innovatieve fosfaatrecyclingfabriek bouwen, die naar verwachting in 2028 operationeel is. De installatie gaat vliegas, een restproduct van de verwerking van zuiveringsslib, omzetten in fosfaat voor de kunstmestindustrie en in een cementvervangend product. Voor het realiseren van de volgende engineering fase is een subsidie van 2,3 miljoen euro van het Just Transition Fund toegekend. Dit Europese fonds stimuleert regio’s bij de overgang naar een duurzame, klimaatneutrale economie.

Waardevolle blijk van vertrouwen

“Deze subsidie is een waardevolle blijk van vertrouwen in ons gezamenlijke project en dekt een groot deel van de kosten voor de volgende engineering fase af. Daarnaast kunnen we voor verdere vervolgfasen een subsidie van dertig miljoen euro tegemoetzien van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO. We mikken erop dat deze engineering fase in maart 2026 is afgerond. Waarschijnlijk kunnen we daarna nog voor de zomer van 2026 een investeringsbesluit voor de bouw van de fosfaatfabriek voorleggen aan de aandeelhouders van SNB en SusPhos”, aldus SNB-directeur Silvester Bombeeck.

1+1=3

SusPhos heeft een gepatenteerde technologie ontwikkeld voor het terugwinnen van fosfaat uit secundaire bronnen zoals vliegas. Fosfaat is een uiterst waardevolle grondstof voor met name de wereldwijde voedselproductie. SusPhos-CEO Marissa de Boer noemt de samenwerking met SNB een ‘1+1=3-situatie’. “We zijn complementair aan elkaar. SNB heeft enorm veel operationele ervaring en wij bieden de kennis en de technologie. We zien nu al dat er veel tractie voor afzet is vanuit de markt voor de twee producten die de fosfaatfabriek gaat genereren uit de vliegas. Het bijzondere aan onze fosfaatmeststof, die we Phoenix SSPlus® noemen, is dat het cadmiumgehalte slechts een fractie van het gehalte als meststoffen van fosfaaterts worden gemaakt. Dit is heel belangrijk omdat de EU streeft naar zo min mogelijk cadmium op landbouwgronden. Zo is ons superfosfaat al heel concurrerend. Daarnaast wordt het lokaal in Moerdijk geproduceerd voor de Europese markt, dus is er geen vervoer nodig vanuit de sterk slinkende fosfaatmijnen in Marokko en Rusland”, aldus De Boer.

Cementvervanger is CO 2 -neutraal

Het tweede product uit de fosfaatfabriek wordt een cementvervanger met bijzondere eigenschappen. “Dit brengen we onder de naam Phoenix Bond® op de markt en daar is eveneens veel belangstelling voor omdat het CO 2 -neutraal is. De productie van regulier cement zorgt voor 600 tot 800 kilo CO 2 per ton cement. Dat de CO 2 -voetafdruk voetafdruk van onze cementvervanger nul is, is van groot belang voor de constructie-industrie. De minimale CO 2 -voetafdruk kan al snel de doorslag geven bij het winnen van aanbestedingen, dus ook dit product is zeer concurrerend”, zegt De Boer.

Substantiële duurzaamheidswinst

Bovendien komt uit de nieuwe fosfaatrecyclingfabriek geen afval. “Al met al wordt de duurzaamheidswinst ervan zeer substantieel. Jaarlijks vermijdt de installatie 23.000 ton aan CO 2 . Dat is vergelijkbaar met de CO 2 – compensatie van 1.150.000 bomen per jaar. We gaan 3,2 miljoen kilo circulair fosfor per jaar terugwinnen. Dit kan 8% van het jaarlijkse kunstmestgebruik uit fossiele bronnen in Nederland vervangen. Daarom ligt de volledige focus van SNB nu op de realisatie van de fabriek samen met SusPhos”, aldus Bombeeck.

Op de foto is een artist impression van de nieuwe fosfaatrecylingfabriek te zien.