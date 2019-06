Coca-Cola gaat over op PET-flessen van 100% gerecycled plastic voor Chaudfontaine, Honest en GLACÉAU Smartwater

Minimaal 50% gerecycled plastic in alle PET-flessen

Coca-Cola werkt toe naar de doelstelling om tegen 2025 minimaal de helft van het materiaal dat wordt gebruikt voor alle PET-flessen te laten bestaan uit gerecycled plastic. Deze doelstelling is onderdeel van het West-Europese duurzaamheidsactieplan This is Forward. In Nederland loopt Coca-Cola voorop als het gaat om het percentage gerecycled plastic in haar verpakkingen, en zal het bedrijf de doelstelling van 50% gerecycled plastic in alle PET-flessen dit jaar al behalen. Waar mogelijk probeert Coca-Cola extra stappen te zetten om de hoeveelheid gerecycled plastic in haar verpakkingen te verhogen. Daarom wordt dit jaar de stap gezet om naast Chaudfontaine ook met de merken Honest en GLACÉAU Smartwater over te gaan op flessen gemaakt van 100% gerecycled plastic (rPET).

Ben Bijnens, Country Director Coca-Cola Nederland: “We zetten hiermee opnieuw een belangrijke stap om onze verpakkingen steeds duurzamer te maken. Vanaf eind dit jaar zullen Chaudfontaine, Honest en GLACÉAU Smartwater alleen nog maar verkrijgbaar zijn in flesjes die zijn gemaakt van 100% gerecycled plastic. En we blijven met al onze 15 merken continu in ontwikkeling. Zo verkopen we in Nederland sinds vorige maand Sprite in een transparante fles, waardoor het materiaal beter kan worden gerecycled tot een nieuwe fles. En ook voor de consument is een belangrijke rol weggelegd om onze doelstellingen te kunnen behalen, daarom zetten we deze zomer onze grootste campagne van het jaar in op meer bewustwording rondom recycling.”

Meer recyclebaar plastic voor voedselverpakkingen

Coca-Cola gebruikt al sinds de jaren ’90 gerecycled plastic in haar plastic flessen. Recentelijk heeft Coca-Cola geïnvesteerd in verbeterde recyclingtechnologieën om te zorgen dat er meer gerecycled plastic voor voedselverpakkingen beschikbaar is. Plastic afval van minder goede kwaliteit kan nu worden gebruikt om rPET te produceren, iets wat eerder niet mogelijk was.

Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola European Partners Nederland: “Uiteindelijk is het ons doel om te zorgen dat ieder flesje of blikje dat we verkopen wordt ingezameld, gerecycled en weer wordt hergebruikt. We geloven in een circulair systeem, waarin we steeds minder nieuw plastic nodig hebben om nieuwe verpakkingen mee te kunnen maken. Dit sluit aan op onze doelstelling om ten minste 50% rPET over ons volledige portfolio te gebruiken in al onze flessen tegen 2025, en waar mogelijk dit te overtreffen.”

Klik hier voor meer informatie over het This is Forward duurzaamheidsactieplan.

1. Alle verwijzingen naar West-Europa verwijzen naar de Coca-Cola European Partners-markten van Andorra, België, het vasteland van Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, IJsland, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje en Zweden.