Coca-Cola in Nederland is gestart met een pilot van de nieuwe Compact Freestyle®, een tapsysteem voor dranken waarbij consumenten hun eigen herbruikbare beker kunnen vullen. Daarnaast kunnen consumenten hun drankje personaliseren en kiezen uit 30 verschillende dranken en smaakcombinaties, waarvan de helft suikervrij. Dit compacte tapsysteem heeft de potentie om de milieudruk van verpakkingen te verlagen en de pilot is onderdeel van een bredere testfase in verschillende Europese landen. Dit nieuwe tapsysteem is ontwikkeld als uitbreiding van het iconische merk en portfolio van Coca-Cola Freestyle®.

Het Compact Freestyle® tapsysteem is ontworpen voor kleinere locaties onderweg en op het werk. Deze ‘drinks-on-demand’-innovatie sluit aan bij de ambitie van The Coca-Cola Company dat tegen 2030 minimaal 25% van alle dranken worden verkocht in hervulbare verpakkingen of in drankendispensers met herbruikbare verpakking. Vanaf juli is de Compact Freestyle® in Nederland te vinden bij tankstation Shell Buttervliet. Deze pilot loopt momenteel ook in Frankrijk, België, Groot-Brittannië en andere markten in Europa.

De nieuwe pilot volgt op eerdere successen van Coca-Cola in het verminderen van de verpakkingsvoetafdruk middels tapsystemen en verpakkingsvrije oplossingen, door het gebruik van bestaande Freestyle®-machines over de hele wereld, evenals het testen van Fanta® Orange, Sprite® en Mezzo Mix® geconcentreerde soda-siropen in Duitsland en Oostenrijk. Met deze pilot wordt er meer inzicht verkregen in oplossingen die een onderdeel kunnen vormen om het verpakkingsafval terug te dringen en de CO2-voetafdruk te verminderen.

“Dit innovatieve compacte tapsysteem is een belangrijke stap voorwaarts,” aldus Jaap Wassink, VP & Country Director Coca-Cola Europacific Partners Nederland. “Uit de bevindingen van onze voorlopige analyse blijkt dat de nieuwe Compact Freestyle® per dosis een lagere CO2-uitstoot kan hebben dan traditionele verpakkingen. Dit is enorm bemoedigend, gezien het belang om actie te ondernemen op het gebied van duurzaamheid voor ons bedrijf, onze klanten en consumenten. Door consumenten te stimuleren om herbruikbare bekers of flessen te gebruiken, kunnen we optimale verpakkings- en uitstootreductie behalen”.

De voorlopige Life-Cycle-Analysis1 (LCA) van de nieuwe Compact Freestyle® heeft een lagere CO2-voetafdruk per liter gekoelde drank in vergelijking met conventionele verpakkingen, bij het gebruik van een hervulbare beker of fles. Een verdere duurzaamheidsanalyse zal in de werkelijke omstandigheden worden uitgevoerd waarbij aanvullende externe LCA-analyse en -verificatie worden uitgevoerd. De digitaal geavanceerde mogelijkheden van de nieuwe Compact Freestyle® zullen ook inzichten in consumentengedrag opleveren, om de oplossing verder te optimaliseren.

Volgens de Ellen MacArthur Foundation2 kunnen tapsystemen met herbruikbare bekers tot de beste verpakkingsopties behoren om onze CO2-voetafdruk te verminderen. Tapsystemen – zoals de nieuwe Compact Freestyle® – zullen van cruciaal belang zijn voor het bereiken van het onlangs aangekondigde nieuwe, wereldwijde doel van 25% herbruikbare verpakkingen van Coca-Cola in 2030, dat hervulbare bekers voor tapsystemen omvat, samen met retourneerbare glazen of plastic flessen.

Verduurzamen van verpakkingen

Coca‑Cola in Nederland werkt al lange tijd aan het verder verduurzamen van alle verpakkingen en het verminderen van het gebruik van nieuw plastic binnen de gehele keten. Zo worden sinds juni vorig jaar alle plastic flessen gemaakt van 100% gerecycled plastic. En introduceerde Coca-Cola in 2020 de KeelClip™ omverpakking, waarmee minimalistisch karton het plastic om blikjes heen vervangt. Deze ‘drinks-on-demand’-innovatie heeft ook het potentieel om bij te dragen aan het bereiken van de ambitieuze doelstelling van Coca-Cola in Europa: een reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 30% in 2030 (versus 2015) en de ambitie om in 2040 over de hele keten klimaatneutraal (Net Zero) te opereren.

1 Volgens de resultaten van een voorlopige Life Cycle Assessment (LCA) uitgevoerd in december 2021 door IFEU op de nieuwe Compact Freestyle® in vergelijking met conventionele verpakkingsvormen (bijv. blikken en flessen).

2 Ellen MacArthur Foundation Guidance Document Reuse: Rethinking Packaging (2019)